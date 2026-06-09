FIFA bietet persönliche Nachrichten auf WM-Anzeigetafel für 68,50 Euro an

Die FIFA startet das Super-Shoutout-Angebot: Für umgerechnet 68,50 Euro können Fans eine persönliche Nachricht auf der Stadionanzeigetafel während der WM buchen. Die Botschaften müssen strengen Regeln folgen und werden nur vor dem Spiel gezeigt. Das Angebot sorgt für gemischte Reaktionen.

Die FIFA hat kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft ein neues Fan-Angebot vorgestellt, das für Aufsehen sorgt. Unter dem Namen Super Shoutout können Fans für etwa 68,50 Euro eine persönliche Nachricht auf der Anzeigetafel eines WM-Spiels buchen.

Das Angebot richtet sich an alle, die schon immer davon geträumt haben, ihren Namen im Stadion zu sehen - wenn auch nur kurz und gegen Bezahlung. Die FIFA bewirbt die Aktion als Möglichkeit, besondere Momente wie Geburtstagsgrüße, Glückwünsche oder sogar Heiratsanträge mit der ganzen Welt zu teilen.

Allerdings unterliegt die Nutzung strengen Regeln und Einschränkungen, die den Spaß für manche Fans trüben könnten. Die Botschaften dürfen maximal 30 Zeichen lang sein und keine Emojis enthalten.

Zudem prüft die FIFA sämtliche Einsendungen auf beleidigende, diskriminierende, politische oder anderweitig unangemessene Inhalte. Auch Werbung, kommerzielle Botschaften, persönliche Kontaktdaten oder direkte Bezüge zu Spielern, Mannschaften und Spielergebnissen sind verboten. Die FIFA behält sich vor, Nachrichten zu ändern, zu kürzen oder abzulehnen. Der Weltverband stellt außerdem klar, dass die Super Shoutouts ausschließlich vor dem Anpfiff und nicht während des Spiels eingeblendet werden.

Zeitpunkt, Dauer und Platzierung auf der Anzeigetafel werden nicht garantiert. Wer also die knapp 70 Euro investiert, kauft vor allem die Chance auf einen kurzen Auftritt - aber ohne jede Garantie, dass die Botschaft wie gewünscht oder überhaupt gezeigt wird. Die Reaktionen in den sozialen Medien fallen gemischt aus. Einige Fans begrüßen die Möglichkeit, sich individuell zu verewigen, während andere den Preis als überzogen kritisieren.

Zudem stellt sich die Frage, ob die Nachrichten bei einer vollen Anzeigetafel und der ohnehin schon intensiven Atmosphäre vor dem Spiel überhaupt wahrgenommen werden. Die FIFA verteidigt das Angebot als innovativen Weg, die Fanbindung zu stärken und die Stadionerfahrung zu personalisieren. Experten sehen darin vor allem eine zusätzliche Einnahmequelle, die den Verein oder Verband in Zeiten hoher TV-Gelder und Sponsorendeals weiter diversifiziert.

Ob sich das Super Shoutout durchsetzen wird, bleibt abzuwarten - immerhin ist es nicht das erste derartige Angebot im Sport. Andere Ligen und Verbände haben ähnliche Dienste bereits eingeführt, allerdings oft zu günstigeren Preisen oder mit weniger Einschränkungen. Für die FIFA steht bei der Weltmeisterschaft in Katar viel auf dem Spiel: Neben sportlichen Höchstleistungen geht es auch um Image und Nähe zu den Fans.

Das Super Shoutout soll helfen, die Verbindung zur Basis zu stärken, obwohl viele Fans die WM aufgrund von Menschenrechtsbedenken boykottieren. Ob die Aktion tatsächlich die gewünschte positive Resonanz erzielt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Fest steht: Für knapp 70 Euro können sich Fans einen kleinen Platz auf der großen WM-Bühne kaufen - vorausgesetzt, sie halten sich an die strengen Regeln und haben Geduld mit den ungewissen Einblendzeiten.

Einige werden es als einmalige Gelegenheit nutzen, andere werden es als überteuerten Gimmick abtun. In jedem Fall sorgt das Super Shoutout für Gesprächsstoff, bevor überhaupt der erste Ball rollt. Die FIFA plant, das Angebot während der gesamten Turnierdauer anzubieten. Interessierte Fans können über eine spezielle Webseite rechtzeitig vor jedem Spiel einen Shoutout reservieren und bezahlen.

Die Anzahl der verfügbaren Plätze auf der Anzeigetafel ist begrenzt, sodass eine frühzeitige Buchung empfohlen wird. Für die FIFA ist es eine Win-win-Situation: Sie generiert zusätzliche Einnahmen und bietet gleichzeitig einen Service, der die emotionale Bindung zum Turnier stärkt. Ob der Preis von 68,50 Euro angemessen ist, hängt letztlich vom individuellen Wert ab, den Fans darauf legen, ihren Namen im Stadion zu sehen.

In einer Welt, in der Personalisierung und exklusive Erlebnisse immer wichtiger werden, könnte das Super Shoutout durchaus auf fruchtbaren Boden fallen - auch wenn es nur eine kurze Einblendung vor dem Spiel ist





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