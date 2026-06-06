Fifa erlaubt doch Einweg-Wasserflaschen bei der WM 2026

Die Fifa hat ihr zunächst erlassenes Verbot von Wasserflaschen für Fans bei der Weltmeisterschaft 2026 zurückgenommen. Nun sind bestimmte Einwegflaschen erlaubt, wiederverwendbare bleiben verboten. Die Entscheidung folgt nach Kritik an den geplanten Hitzeperioden in den USA und Kanada.

Jetzt also doch. Nachdem der Fußball-Weltverband Fifa erst verboten hatte, dass Fans bei der Weltmeisterschaft ab dem 11. Juni leere Wasserflaschen mit ins Stadion nehmen dürfen, wurde das Verbot jetzt wieder gekippt.

Die Fifa erklärte wenige Tage vor dem Start in einer Mitteilung: "Alle Fans dürfen eine weiche, 590 ml fassende, originalverpackte Einweg-Wasserflasche aus Kunststoff zu jedem Spiel der Fifa Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA und Kanada mitbringen.

" Allerdings dürfen "Fans aus Sicherheitsgründen keine wiederverwendbaren, festen Wasserflaschen mitbringen. " Ein Schwipp-Schwapp-Hin-und-Her! Erst im Mai hatte der Weltverband vorgesehen, dass Fans leere, transparente und wiederverwendbare Plastikflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu einem Liter mit in die Arenen bringen dürfen. Diese hätten dann an Trinkbrunnen wieder aufgefüllt werden können.

Unter der Woche machte die Fifa einen Rückzieher, verbot das Mitbringen der Flaschen. Dabei hieß es: "Um Zweifel auszuschließen: Wiederverwendbare Wasserflaschen dürfen nicht ins Stadion mitgebracht werden.

" Jetzt folgte der Rückzug vom Rückzieher: Fans dürfen doch bestimmte Flaschen mitbringen. Vor allem die hohen Temperaturen mit über 30 Grad bei den Gastgebern sorgten für Wirbel nach dem Verbot. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani erklärte gegenüber "The Athletic", das Verbot von wiederbefüllbaren Wasserflaschen sei "besorgniserregend, denn die Hitze, von der wir sprechen, ist nicht nur die Hitze, der die Spieler ausgesetzt sind, sondern auch die Hitze, der die Zuschauer über einen vermutlich längeren Zeitraum ausgesetzt sein werden.

" Während der 104 Turnierspiele wird es immer wieder Unterbrechungen für Trinkpausen für die Spieler geben. In jeder Halbzeit ist dann nach etwa 22 Minuten eine Pause von drei Minuten vorgesehen





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