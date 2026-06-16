Das Gericht in Los Angeles hat entschieden, dass das Verbot der historischen iranischen Flagge bei der WM bestehen bleibt. Die Entscheidung hat weitreichende Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten und die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

Obwohl die FIFA die historische iranische Flagge verboten hatte, zeigten zahlreiche Fans in Los Angeles sie trotzdem und widersetzten sich dem Urteil. Viele Fans mit der früheren iranischen Nationalflagge zu sehen, die bis zur Islamischen Revolution 1979 offiziell verwendet wurde.

Sie enthält ein Löwen- und Sonnenmotiv und gilt heutzutage als Symbol der Opposition. Vor dem Stadium gab es Proteste zahlreicher iranischer Anhänger gegen das Regime in Teheran. Im kalifornischen Süden lebt die größte iranische Gemeinde außerhalb des Iran. Die erste Partie der Iraner in den USA fand in Los Angeles statt.

Der Oberste Gerichtshof des Bezirks Los Angeles hatte erst wenige Stunden vor dem Auftaktspiel des Team Melli entschieden, dass das Verbot der historischen Flagge bei der WM bestehen bleibt. Der Fall war nach einer kurzfristigen Klage des Institute for Voice of Liberty sowie eines iranischen Fans vorgezogen worden, wie die New York Times berichtete.

Meinungsfreiheit sei zwar "unglaublich wichtig" und "heilig", aber eben "nicht unbegrenzt", begründete Richter Curtis A. Kin das Festhalten am Verbot, "etwa im Fall privater Akteure auf privatem Grund, und wie frühere Fälle gezeigt haben, muss sie in angemessener Weise geregelt werden können". Die Entscheidung des Gerichts fand bei den Fans auf der Straße keine Zustimmung.

Sie argumentierten, dass die historische Flagge ein wichtiger Teil der iranischen Geschichte und Kultur sei und dass ihre Verwendung nicht als Provokation oder Beleidigung angesehen werden dürfe. Die Proteste vor dem Stadion wurden von der Polizei aufgehalten, als die Fans versuchten, in das Stadion einzutreten. Die Polizei argumentierte, dass die Proteste nicht genehmigt waren und dass die Sicherheit der Fans und der Besucher des Stadions gefährdet würde, wenn die Proteste weitergehen würden.

Die Entscheidung des Gerichts hat weitreichende Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten. Sie zeigt, dass die Regierung bereit ist, die Meinungsfreiheit einzuschränken, wenn es um die Sicherheit oder die Ordnung geht. Die Entscheidung hat auch Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

Die iranische Regierung hat die Entscheidung des Gerichts scharf kritisiert und argumentiert, dass die Verwendung der historischen Flagge ein wichtiger Teil der iranischen Kultur und Geschichte sei und dass ihre Verwendung nicht als Provokation oder Beleidigung angesehen werden dürfe. Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sind bereits angespannt, und die Entscheidung des Gerichts hat diese Spannungen noch weiter verschärft





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