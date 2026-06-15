FIFA fordert Erklärung nach umstrittenem Zeichen eines Video-Schiedsrichters

Vor dem Spiel Deutschland gegen Curacao hat ein Video-Schiedsrichterassistent eine umstrittene Handgeste gezeigt, die als rechtsextremes Symbol interpretiert werden kann. Die FIFA fordert nun eine Erklärung von ihm. Das Antidiskriminierungsnetzwerk Football Against Racism in Europe (FARE) hat den Vorfall kritisiert und Konsequenzen gefordert.

Vor dem Spiel Deutschland gegen Curacao hat ein Video-Schiedsrichter assistent eine umstrittene Handgeste gezeigt, die als rechtsextremes Symbol interpretiert werden kann. Die FIFA fordert nun eine Erklärung von ihm.

Das Antidiskriminierungsnetzwerk Football Against Racism in Europe (FARE) hat den Vorfall kritisiert und Konsequenzen gefordert. Die Geste, die der 38-jährige Australier Shaun Evans gezeigt hat, wird in vielen Ländern auch als 'Okay'-Zeichen verwendet. FARE betont jedoch, dass ein weltweites Fernsehpublikum nicht mit rechtsextremen Symbolen konfrontiert werden sollte, während es sich auf ein Spiel vorbereitet. In einer Stellungnahme fordert FARE, dass dieser Offizielle keine weitere Rolle bei dieser Weltmeisterschaft spielen sollte.

Bei den nachfolgenden WM-Spielen am Sonntag haben die Video-Assistenten nicht in die Kamera geblickt, sondern auf ihre Monitore geschaut. Evans steht seit 2017 auf der FIFA-Schiedsrichterliste und war bereits bei der WM 2022 in Katar im Einsatz. Die FIFA hat bisher keine Stellungnahme abgegeben





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