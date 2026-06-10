FIFA-Foto-Verwirrung: WM-Youngster Karl verletzt, doch Falschabbildung sorgt für Aufsehen

Die FIFA fragt nach dem beliebtesten jungen WM-Spieler, zeigt auf dem Foto aber den Falschen. Während der verletzte Lennart Karl (18) abreist, wird Maximilian Mittelstädt fälschlicherweise abgebildet. Weitere Bildirrtümer betreffen Yan Diomande.

Der 18-jährige Lennart Karl hatte sich voller Hoffnung auf die große Weltbühne des Fußballs begeben, um sich einen Namen zu machen - doch viele kennen den talentierten Nachwuchsspieler des Deutschen Fußball-Bundes offenbar noch nicht.

Just in dieser Situation sorgte der Fußball-Weltverband FIFA mit einem kuriosen Post auf der Plattform X für Aufmerksamkeit. Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft fragte die FIFA ihre Fans, wer ihr Favorit unter den jungen Spielern sei, und präsentierte dazu neun Kandidaten, darunter auch einen offiziell benannten Star. Neben der Tatsache, dass Karl aufgrund eines Muskelbündelrisses ausfällt und gar nicht am Turnier teilnehmen kann, erregte ein anderes Detailichteاجاتnienia: Wer ist eigentlich der Spieler, den die FIFA auf dem zugehörigen Foto zeigt?

Die genaue Betrachtung legt nahe, dass es sich bei dem abgebildeten Spieler nicht um den nominierten Youngster handelt, sondern vielmehr um Maximilian Mittelstädt. Der 29-Jährige vom VfB Stuttgart wurde im Februar 2024 beim Länderspiel in Frankreich gezeigt, einem Spiel, das mit 2:0 gewonnen wurde. Damals trug Mittelstädt die Rückennummer 18, und die deutsche Mannschaft lief aus Trauer um die kurz zuvor verstorbenen Fußballlegenden Franz Beckenbauer und Andreas Brehme mit Trauerflor auf.

Auch das offensive Talent Yan Diomande von RB Leipzig, 19 Jahre alt, stand zur Wahl - doch auch hier zeigt das vermeintliche Foto nicht Diomande, sondern einen anderen Spieler der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste. Immerhin: Andere junge Top-Stars sind auf ihren jeweiligen Bildern eindeutig zu erkennen. Dazu gehören Spaniens Lamin Yamal (18), der türkische Real-Madrid-Star Arda Güler (21), der brasilianische Stürmer Endrick (19) sowie Englands Jude Bellingham (22).

Karl selbst war auf dem besten Weg, einen Stammplatz für das erste WM-Spiel im NRG Stadium in Houston gegen Curaçao zu erlangen, das am Sonntag um 19 Uhr live in der ARD, bei MagentaTV und im zu sehen sein sollte. Doch dann verletzte sich der Nachwuchsspieler des FC Bayern München im Training, zog sich einen Muskelbündelriss zu und musste das deutsche WM-Camp bereits vorzeitig verlassen





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