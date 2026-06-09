FIFA führt kostenpflichtige Fan‑Botschaften auf WM‑Anzeigetafeln ein

Für die WM 2026 können Zuschauer für 79 Dollar kurze Grüße auf den Stadion‑Bildschirmen anzeigen lassen. Die FIFA hat dafür strenge Inhaltsregeln und ein begrenztes Zeichen‑Limit festgelegt.

Die internationale Fußballorganisation FIFA hat für die bevorstehende Weltmeisterschaft 2026 ein neues Fan‑Service eingeführt, das es Zuschauern ermöglicht, eigene kurze Botschaften auf den Anzeigetafeln der Stadien zu sehen.

Dieses Angebot trägt den Namen Super Shoutout und ist kostenpflichtig. Der Preis für einen einzelnen Eintrag liegt bei 79 US‑Dollar, was derzeit etwa 68,5 Euro entspricht. Interessierte Fans können ihre Nachricht über eine eigens dafür eingerichtete Online‑Plattform reservieren, wobei sie mindestens einige Tage vor dem jeweiligen Spieltermin einreichen müssen, um die Genehmigung zu erhalten. Die Plattform führt die Eingaben in einem strukturierten Ablauf zusammen, prüft die Inhalte und ordnet ihnen je nach Verfügbarkeit einen Anzeigeblock zu.

Die Anzeigetafeln zeigen die ausgewählten Texte ausschließlich vor dem Anpfiff, wobei die genaue Startzeit vom jeweiligen Spielablauf abhängt. Während des eigentlichen Spielverlaufs werden keine Shoutouts eingeblendet, und weder die Dauer noch die konkrete Platzierung der Anzeige können garantiert werden. Um den respektvollen Charakter des Events zu wahren, hat die FIFA ein umfangreiches Regelwerk erlassen, das die zulässigen Inhalte streng limitiert. Texte dürfen keine beleidigende, missbräuchliche, diskriminierende, politische oder anderweitig unangemessene Sprache enthalten.

Darüber hinaus sind kommerzielle Werbung, Marketingbotschaften, persönliche Kontaktdaten sowie Verweise auf Spieler, Mannschaften, Offizielle oder Spielstände strikt untersagt. Die Verantwortlichen behalten sich das Recht vor, eingereichte Nachrichten nach eigenem Ermessen zu bearbeiten, zu kürzen oder vollständig abzulehnen. Jede Nachricht ist zudem auf maximal dreißig Zeichen begrenzt und darf keine Emojis oder sonstige Sonderzeichen enthalten, die die Lesbarkeit beeinträchtigen könnten. Diese Vorgaben sollen sicherstellen, dass die Botschaften allen Zuschauern ein positives und neutrales Erlebnis bieten, ohne den sportlichen Rahmen zu stören.

Die Einführung des Super Shoutout ist Teil einer breiteren Strategie der FIFA, die Interaktion{ }der Fans mit dem Spielgeschehen zu intensivieren und gleichzeitig zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. Durch die Kombination aus kostenpflichtigem Service und strengen Inhaltskontrollen versucht der Verband, ein Gleichgewicht zwischen kommerziellem Nutzen und sportlicher Integrität zu finden. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass die Möglichkeit, persönliche Grüße gegen Bezahlung zu zeigen, die Chancengleichheit unter den Fans beeinträchtigen könnte, da sich nicht alle Interessierten die Gebühr leisten können.

Die FIFA betont, dass das Angebot freiwillig sei und dass die regulären Anzeigetafeln weiterhin für offizielle Informationen und Sponsoreneinblendungen genutzt werden. Insgesamt stellt das Super Shoutout‑Programm einen neuen Weg dar, wie Fans weltweit ihre Unterstützung für die Lieblingsmannschaften zum Ausdruck bringen können, sofern sie die festgelegten Richtlinien einhalten und die damit verbundenen Kosten tragen





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FIFA Weltmeisterschaft 2026 Super Shoutout Fan‑Botschaften Regelwerk

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