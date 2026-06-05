FIFA führt neue Hymnen‑Zeremonie mit kompletter Mannschaftsaufstellung bei der WM in Nordamerika ein

Bei der bevorstehenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada wird die Nationalhymne künftig von allen 26 Teammitgliedern im Kreis gesungen. Ersatzspieler stehen nun gemeinsam mit den Startelfspielern im Mittelkreis, begleitet von Flaggen, Bannern und visuellen Effekten.

Ein neues Ritual prägt die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika: Die Nationalmannschaften werden ihre Hymne‑ Zeremonie künftig nicht mehr ausschließlich mit den 22 Startspielern, sondern mit allen 26 am Turnier beteiligten Akteuren vollführen.

Das bedeutet, dass Ersatzspieler nun gemeinsam mit den Stammspielern im Mittelkreis stehen und das Nationalhymnen‑Gesangsstück mit anstimmen. Der Weltfußballverband FIFA hat angekündigt, dass die Teams während der Hymne um das zentrale Banner herumstehen, das in den Farben des jeweiligen Landes sowie mit dem FIFA‑Logo geschmückt ist. Diese Änderung soll die Bedeutung jedes einzelnen Teammitglieds hervorheben und das Gemeinschaftsgefühl stärken, indem nicht nur die Startelf, sondern das komplette Kader den feierlichen Moment erlebt.





Zusätzlich zu der erweiterten Aufstellung wird die Formation der Spieler von der traditionellen geraden Linie zu einem geschlossenen Kreis geändert. Die Kreisanordnung soll Symbolkraft besitzen: Sie verkörpert Einheit, Zusammenhalt und den geschützten Raum des Spielfelds, während die Nationalhymne erklingt. Die Zeremonie wird darüber hinaus von weiteren visuellen Elementen begleitet, etwa kleinen Nationalflaggen, die im Mittelkreis verteilt werden, sowie farbigen Raucheffekten, die in den Pausen des Anspiels erscheinen können.

FIFA plant, im Verlauf des Turniers weitere Extras wie spezielle Pyrotechnik einzusetzen, um das Erlebnis für Zuschauer vor Ort und im Fernsehen noch spektakulärer zu gestalten.



Eine weitere Neuerung betrifft die Begleitung durch Kinder und Jugendliche, die gemeinsam mit den Spielern in den Mittelkreis einziehen. Dieses Element soll die Verbindung zwischen den Profis und der nächsten Generation verdeutlichen und den emotionalen Charakter der Zeremonie verstärken.

Beim traditionellen Handschlag der Spielführer und den Mannschaftsfotos der Startelf stehen die Ersatzspieler künftig nicht mehr auf dem Spielfeld, sondern haben bereits ihre Plätze im Kreis eingenommen. Das erste Spiel des Turniers, das am kommenden Donnerstag zwischen dem Co‑Gastgeber Mexiko und Südafrika in Mexiko‑Stadt stattfindet, wird die neuen Abläufe erstmals präsentieren. Deutschland eröffnet sein Turnier am 14. Juni in Houston mit einem Auftakt gegen Curaçao und wird damit ebenfalls Teil dieses neuen Formats sein.

Die Änderungen zeigen, dass die FIFA nicht nur sportliche, sondern auch zeremonielle Innovationen vorantreibt, um das Gemeinschaftsgefühl und die emotionale Bindung an das Turnier zu vertiefen





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