Fifa führt neue Hymnenzeremonie ein - Ersatzspieler im Kreis um Banner

Die Fifa hat für die kommende Weltmeisterschaft eine überarbeitete Hymnenzeremonie vorgestellt. Alle 26 Kadermitglieder bilden einen Kreis um ein Mittelkreisbanner, Kinder begleiten die Einläufe und weitere visuelle Elemente wie Flaggen und Rauch werden geplant. Ziel ist ein intensiveres Gemeinschaftsgefühl und mehr Sichtbarkeit für jeden Spieler.

Diesen Moment kennt jeder Fußball -Fan: Die Nationalhymnen erklingen, die Spieler treten in die Mitte des Spielfelds und zeigen ihren Nationalstolz. In den vergangenen Jahren standen die Startelfmitglieder dicht beieinander, manche sangen laut mit, andere blieben still.

Dieses Mal hat die Fifa eine Neuerung angekündigt, die das Ritual für alle Beteiligten intensiver und inklusiver machen soll. Wie die Weltorganisation kurz vor dem Turnierbeginn mitteilte, werden nun erstmals auch die Ersatzspieler während der Hymnenzeremonie auf dem Platz stehen. Statt einer klassischen linearen Aufstellung bilden alle 26 Akteure jedes Teams einen geschlossenen Kreis um ein großes Banner, das im Mittelkreis aufgespannt wird.

Die Anordnung soll sicherstellen, dass jeder einzelne - nicht nur die Startelf - den symbolträchtigen Augenblick voller Stolz und Emotionen gemeinsam erlebt. Die Entscheidung habe das Ziel, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und die Bedeutung jedes Squadmitglieds zu unterstreichen, erklärte ein Sprecher der Fifa in einer Pressekonferenz. Auch das Einlaufen der Mannschaften wird neu gestaltet. Kinder und Jugendliche aus dem jeweiligen Gastgeberland begleiten die Teams vom Spielfeldrand bis in die Mitte, sodass ein deutliches Bild von Generationenwechsel und Zukunftshoffnung entsteht.

Zusätzlich werden kleine Nationalflaggen auf dem Rasen verteilt und ein weiteres Banner mit dem offiziellen Fifa-Logo in den Mittelpunkt des Mittelkreises gesetzt. Diese visuellen Elemente sollen die visuelle Identität der Veranstaltung erhöhen und das globale Publikum stärker ansprechen. Sobald die Nationalhymne verklingt, treten die Kapitäne zum Handschlag zusammen, während die Ersatzspieler den Platz wieder verlassen. Das offizielle Teamfoto wird weiterhin ausschließlich mit den 11 Startspielern aufgenommen, sodass die Tradition des Mannschaftsporträts erhalten bleibt.

Für den weiteren Verlauf des Turniers plant die Fifa, die Zeremonie um zusätzliche Highlights zu ergänzen. So könnten farbiger Rauch, Lichtinstallationen oder kontrollierte Pyrotechnik eingesetzt werden, um das Geschehen noch spektakulärer zu inszenieren. Die erste Begegnung des Turnierprogramms findet am kommenden Donnerstag mit dem Eröffnungsspiel zwischen den Co‑Gastgebern Mexiko und Südafrika in Mexiko‑Stadt statt. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14.

Juni in Houston ihr erstes WM‑Match gegen Curaçao. Alle teilnehmenden Teams haben nun die Möglichkeit, die neue Hymnenzeremonie zu nutzen, um nicht nur den eigenen Nationalstolz zu zeigen, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl im internationalen Fußball zu stärken





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