Die FIFA gab den Erfolg eines Cyberangriffs bekannt. Die Hackergruppe Handsome Boy Hacking Club veröffentlichte gestohlene Finanz- und Personaldaten nach gescheiterten Erpressungsversuchen.

Der Weltverband FIFA hat bestätigt, dass sein IT-System in Zürich von Cyberkriminellen angegriffen wurde. Unbekannte Hacker sind in die digitalen Strukturen der Organisation eingedrungen und haben dabei interne Geschäftsdaten sowie personenbezogene Informationen erbeutet. Der Verband stuft diesen Vorfall als schwerwiegende Verletzung der Privatsphäre ein und hat die zuständigen Strafverfolgungsbehörden alarmiert, um der Sache nachzugehen.

Datenklau durch Handsome Boy Hacking Club

Die Verantwortung für den Einbruch übernimmt die Hackergruppe Handsome Boy Hacking Club, kurz HBHC. Diese Kollektive hatte bereits in der vorangegangenen Woche behauptet, mehr als zwölf Gigabyte an Daten aus den Systemen der FIFA gestohlen zu haben. Der Umfang der entwendeten Informationen ist signifikant und deckt verschiedene sensible Bereiche der Organisation ab.

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Laut einer Erklärung des FIFA-Sprechers gegenüber dem Technologieportal The Record erlangten die Angreifer unbefugten Zugang zu einem begrenzten, aber kritischen Umfang an personenbezogenen und geschäftlichen Informationen. Die genaue Natur der Daten umfasst Identitäts- und Einwanderungsdokumente, Finanzunterlagen sowie juristische Dokumente. Zudem sollen interne Informationen zur Verbandsführung und den Entscheidungsstrukturen des Weltverbandes Teil der gestohlenen Pakete sein.

Gescheiterte Erpressung und öffentliche Veröffentlichung

Der Ablauf des Angriffs folgt einem klaren Muster, das bei aktuellen Cyberkriminalitätsfällen häufig beobachtet wird. Zunächst versuchte die Gruppe Handsome Boy Hacking Club, den Sportverband zu erpressen. Dieser Versuch schlug offenbar fehl, was zur Folge hatte, dass die Täter die gestohlenen Informationen nicht für weitere Verhandlungen zurückhielten.

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Statt die Daten im stillen Kämmerlein zu behalten, veröffentlichten die Cyberkriminellen das gesamte Datenpaket in einem bekannten Forum für Cyberkriminelle. Diese öffentliche Preisgabe der Informationen dient in der Regel dazu, die Glaubwürdigkeit der eigenen Fähigkeiten zu untermauern und Druck auf das Opfer auszuüben. Die FIFA reagiert darauf mit scharfer Kritik an der illegalen Beschaffung und Veröffentlichung der sensiblen Daten.

Reaktionen der FIFA und rechtliche Schritte

Der Weltverband übt in seiner Stellungnahme harsche Kritik an den Tätern. Die FIFA verurteilt das Verhalten aufs Schärfste, da es eine inakzeptable Verletzung der Privatsphäre darstellt. Besonders betroffen sind die persönlichen Daten der Betroffenen, deren Vertraulichheit durch den Einbruch massiv verletzt wurde. Der Verband betont seine Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, um die rechtlichen Folgen zu klären.

Die Hintergründe der Gruppe Handsome Boy Hacking Club sind bislang nur vage bekannt. Die Gruppe trat erst in der vergangenen Woche erstmals öffentlich in Erscheinung. Es ist derzeit unklar, wer genau hinter der Gruppe steht und ob Verbindungen zu anderen bekannten Hackerkollektiven bestehen. Diese Unsicherheit erschwert die schnelle Identifizierung der Täter durch die ermittelnden Stellen.

Reihenfolge von Cyberangriffen im Sportsektor

Der Angriff auf die FIFA ist kein isoliertes Ereignis im Sportbereich. Bereits am Montag meldete die spanische Fußballliga LaLiga einen ähnlichen Cyberangriff, bei dem persönliche Daten von Fans gestohlen worden sein sollen. Diese Häufung von Sicherheitsvorfällen zeigt eine zunehmende Gefahr für digitale Infrastrukturen im internationalen Sport.

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Auch andere große Organisationen waren bereits Ziele solcher Attacken. Der niederländische Verein Ajax Amsterdam und der französische Fußballverband waren in der Vergangenheit ebenfalls Opfer von Angriffen auf ihre IT-Systeme. Diese Kette von Ereignissen verdeutlicht, dass Cybersicherheit im heutigen Sportbetrieb eine zentrale Herausforderung darstellt und kontinuierliche Investitionen in Schutzmechanismen erfordert.