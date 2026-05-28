Fifa im Visier: US-Justiz ermittelt gegen Ticketverkauf

Die Ticketvergabe und die hohen Preise des Weltverbands stehen in den USA, Mexiko und Kanada massiv in der Kritik. Die Generalstaatsanwaltschaften von New York und New Jersey haben Ermittlungen gegen die Fifa eingeleitet.

Die Ticketvergabe und die hohen Preise des Weltverbands stehen in den USA, Mexiko und Kanada massiv in der Kritik. Die Generalstaatsanwaltschaften von New York und New Jersey haben Ermittlungen gegen die Fifa eingeleitet.

Im Raum stehen der Verdacht auf irreführende Verkaufspraktiken und “Wucher”-Ticketpreise. Auch in Kalifornien prüft die Justiz bereits mögliche Verstöße wegen mutmaßlich explodierender Preise bei den Tickets. New Jerseys Generalstaatsanwältin Jennifer Davenport und ihre Kollegin Letitia James aus New York haben den Weltverband bereits angeschrieben und weitere Informationen angefordert. In New Jersey steigt am 19.

Juli das WM-Finale im MetLife Stadium. Insgesamt werden dort acht Spiele ausgetragen. Die Botschaft ist klar: Die WM sei eine Ehre für die Region, aber keine Einladung, Einwohner und Besucher auszubeuten. Hintergrund sind Berichte, wonach Fans Tickets anhand bestimmter Sitzplatzkategorien auf Stadionplänen gekauft haben sollen.

Später sollen diese Kategorien geändert worden sein, bevor die konkreten Plätze vergeben wurden. Die Folge: Einige Fans bekamen offenbar schlechtere Plätze als erwartet. Auch die Preise selbst stehen im Fokus. Die WM-Tickets sollen deutlich teurer sein als bei früheren Weltmeisterschaften.

Besonders umstritten ist die dynamische Preisgestaltung: Je nach Nachfrage können die Preise steigen oder fallen. Fan-Organisationen kritisieren schon länger “Wucher”-Preise beim XXL-Turnier. Auch die Anreise sorgt für Ärger. Für Spiele im MetLife Stadium sollen Fans aus New York mehr als 100 Dollar für öffentliche Verkehrsmittel zahlen müssen.

Parkplätze kosten demnach sogar 225 Dollar. Fifa-Boss Gianni Infantino hatte die Ticketpreise zuletzt noch verteidigt. Seine Begründung: Man müsse sich am Markt orientieren. In Nordamerika sei die Unterhaltungsbranche besonders stark entwickelt - deshalb müsse die Fifa dort auch entsprechende “Marktpreise” verlangen. Doch genau diese Preisstrategie ruft jetzt die US-Justiz auf den Plan





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