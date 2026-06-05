FIFA integriert Ersatzspieler in Hymnenzeremonie bei WM 2026

Erstmals nehmen bei der Weltmeisterschaft 2026 alle Kadermitglieder, inklusive Ersatzspieler, an der Nationalhymnen-Zeremonie teil. Kinder begleiten den Einlauf, Flaggen und Pyrotechnik erweitern das Stadionerlebnis und sollen Fans stärker einbinden.

Bei der bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft , die vom elften Juni bis zum neunzehnten Juli in Nordamerika ausgetragen wird, führt die FIFA eine bislang nie dagewesene Regelung ein: Auch die Ersatzspieler bekommen die Möglichkeit, zusammen mit der Startelf die Nationalhymne zu hören und das offizielle Mannschaftsbanner im Mittelkreis zu umarmen.

In einer offiziellen Mitteilung erklärte der Weltranglistenführer des Fußballs, dass ab diesem Turnier jedes Mitgliedsteam nicht nur die Elf, die das Spiel tatsächlich bestreiten, sondern sämtliche bis zu sechs weiteren Ersatzkräfte in den zeremoniellen Ablauf einbindet. Die Spielerinnen und Spieler sollen damit nicht nur während der eigentlichen Begegnung, sondern bereits beim feierlichen Einlauf das Land, das sie vertreten, in seiner vollen Symbolkraft erleben.

Der Vorgang erstreckt sich über das gesamte Stadion, wobei die Nationalhymne von allen 26 Akteuren jedes Kaders synchron begleitet wird, sodass die emotionale Bindung zum Nationalstolz gleichmäßig verteilt wird. Ein weiterer Baustein der neuen Zeremonie ist das verstärkte Einbeziehen des Publikums. Kinder und Jugendliche erhalten die Aufgabe, die Mannschaften auf ihrem Weg zum Spielfeld zu begleiten, sodass die junge Generation unmittelbar Teil des spektakulären Ereignisses wird.

Auf dem Rasen selbst werden neben den großen Länderflaggen, die an den Ecken des Spielfelds angebracht werden, zahlreiche kleinere Nationalfahnen, farbige Banner und das FIFA-Logo platziert. Diese visuelle Auflockerung soll das Fest der Kulturen noch intensiver zur Geltung bringen und die Fans in den Stadien stärker an das Geschehen binden. Zusätzlich plant der Verband für die Folgetage des Turniers weitere Highlights wie farbigen Rauch, pyrotechnische Effekte und besondere Lichtinszenierungen, um das Gesamterlebnis weiter zu steigern.

Ziel dieser umfassenden Neuerungen ist es, die Beziehung zwischen Spielern, Fans und dem Sport selbst zu vertiefen und die FIFA‑Weltmeisterschaft zu einem noch inklusiveren Fest zu machen. Durch die Einbindung aller Kadermitglieder wird die Wertschätzung für den Beitrag jedes Einzelnen betont, unabhängig davon, ob er tatsächlich das Spielfeld betritt oder nicht. Die zusätzlichen Elemente sollen nicht nur die Atmosphäre im Stadion aufladen, sondern auch das globale Fernsehpublikum in den Bann ziehen.

Damit setzt die FIFA ein deutliches Zeichen, dass Modernisierung, Chancengleichheit und Teilhabe zentrale Pfeiler des modernen Fußballs sind und dass das Turnier 2026 nicht nur sportlich, sondern auch kulturell und emotional neue Maßstäbe setzen wird





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Fußballweltmeisterschaft FIFA‑Regelungen Nationalhymne Ersatzspieler Fan‑Einbindung

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