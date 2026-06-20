FIFA kritisiert für ihr Protokoll bei möglichen Gehirnerschütterungen

Der Neurowissenschaftler Chris Nowinski kritisiert die FIFA für ihr Protokoll bei möglichen Gehirnerschütterungen. Die FIFA muss sich mit Kritik aushalten, da sie Tests direkt auf dem Spielfeld zulässt.

Der Neurowissenschaftler Chris Nowinski kritisiert die FIFA scharf für ihr Protokoll bei möglichen Gehirnerschütterungen . Die FIFA muss sich mit Kritik aushalten, da sie Tests direkt auf dem Spielfeld zulässt.

Dies führt dazu, dass die Spieler einem Risiko ausgesetzt sind und keine optimalen medizinischen Diagnosen erhalten. Nowinski setzt sich für die Idee der vorübergehenden Auswechslung ein, damit umfassendere Untersuchungen am verletzten Profi vorgenommen werden können. Die FIFA erlaubt derzeit nur eine zusätzliche Auswechslung, wenn bei einem Spieler der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung besteht. Dieses Problem bleibt bestehen, da Ärzte gezwungen sind, auf dem Spielfeld überstürzte Untersuchungen bei Gehirnerschütterungen durchzuführen





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