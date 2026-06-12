FIFA kündigt umfangreiche Regeländerungen für die WM an

Die FIFA hat für die kommende Weltmeisterschaft mehrere Regeländerungen beschlossen, darunter erweiterte VAR-Befugnisse, neue Countdowns und veränderte Gelb-Karten-Regelungen. Die Änderungen zielen auf mehr Fairness und Spielfluss ab.

Die FIFA hat für die kommende Weltmeisterschaft umfangreiche Änderungen des Regelwerks angekündigt, die das Spielgeschehen maßgeblich beeinflussen werden. Eine der bedeutendsten Neuerungen betrifft den Video-Assistenten (VAR), dessen Befugnisse erweitert werden.

Künftig darf der VAR nicht nur bei Toren, Strafstößen, direkten roten Karten und Spielerverwechslungen eingreifen, sondern auch bei Eckbällen und Gelb-Roten Karten. Konkret bedeutet dies, dass der VAR den Schiedsrichter auf einen irrtümlich gegebenen Eckball hinweisen kann, wenn der Ball tatsächlich nicht im Aus war oder die letzte Berührung nicht vom verteidigenden Spieler stammte.

Zudem wird der VAR künftig überprüfen, ob eine zweite Gelbe Karte zurecht gezeigt wurde, bevor der Platzverweis ausgesprochen wird. Diese Änderung soll Fehlentscheidungen reduzieren und die Fairness im Spiel erhöhen. Ein weiterer Schwerpunkt der Regelrevision liegt auf der Einführung von Countdowns für verschiedene Spielsituationen. Bereits zu Saisonbeginn wurde ein Acht-Sekunden-Countdown für Torhüter eingeführt, die den Ball vollständig unter Kontrolle haben.

Bei der WM wird dieser Countdown auch bei Einwürfen und Abstößen angewendet, jedoch mit einer verkürzten Frist von fünf Sekunden. Der Startzeitpunkt des Countdowns liegt im Ermessen des Schiedsrichters, was für eine gewisse Flexibilität sorgt. Zusätzlich wird es einen Zehn-Sekunden-Countdown bei Auswechslungen geben, der beginnt, sobald der vierte Offizielle die Anzeigetafel mit der Rückennummer des auszuwechselnden Spielers hochhält.

Falls der ausgewechselte Spieler mehr Zeit benötigt, muss der eingewechselte Spieler mindestens eine Minute bis zur nächsten Spielunterbrechung warten, um das Spielfeld betreten zu dürfen. Diese Maßnahme soll Zeitverzögerungen minimieren und den Spielfluss verbessern. Im Bereich der Verletzungsbehandlung wird eine neue Regel eingeführt: Spieler, die auf dem Feld medizinisch behandelt werden müssen, müssen das Spielfeld für mindestens eine Minute verlassen.

Diese Regel gilt jedoch nicht, wenn die Verletzung durch ein Foul verursacht wurde, das mit einer Gelben oder Roten Karte geahndet wurde. Torhüter sind von dieser Regel ausgenommen, da sie für die Spielkontrolle unverzichtbar sind. Mit der Aufstockung der Teilnehmerzahl von 32 auf 48 Mannschaften wird es erstmals ein Sechzehntelfinale geben. Aus diesem Grund streicht die FIFA die Gelben Karten, die Spieler in der Gruppenphase erhalten haben, für die erste K.o.

-Runde. Bisher blieben diese Karten bis zum Viertelfinale bestehen. Diese Änderung soll die Kartenlast in der K.o. -Phase reduzieren und für mehr Spannung sorgen.

Bei jedem WM-Spiel sind zwei festgelegte Trinkpausen vorgesehen - eine pro Halbzeit, genau in der 22. und 67. Minute. Diese Pausen dauern drei Minuten, unabhängig von den Wetterbedingungen, und erlauben den Trainern, ihren Mannschaften taktische Anweisungen zu geben. Damit wird nicht nur die Flüssigkeitszufuhr sichergestellt, sondern auch eine zusätzliche taktische Komponente eingeführt.

Um Diskriminierungsfälle besser verfolgen zu können, wird es Regelungen geben, die eine klare Identifizierung von Tätern ermöglichen. Falls ein Spieler den Platz aus Protest verlässt, wird er des Feldes verwiesen. Verlassen alle Spieler einer Mannschaft den Platz, erhält jeder eine Rote Karte und das Spiel wird mit einem Sieg für die gegnerische Mannschaft gewertet. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass Spiele nicht durch spontane Boykottaktionen beeinträchtigt werden.

Die neuen Regeln zielen insgesamt darauf ab, das Spiel fairer, dynamischer und transparenter zu gestalten. Experten erwarten, dass die umfassenden Änderungen vor allem in der K.o. -Phase für Überraschungen sorgen könnten, da die Spieler sich an die neuen Abläufe gewöhnen müssen. Die FIFA hofft, mit diesen Anpassungen den steigenden Anforderungen des modernen Fußballs gerecht zu werden und die Attraktivität der WM zu steigern





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