FIFA kündigt umfassende Regeländerungen für die WM an

Die FIFA hat für die Weltmeisterschaft in Katar mehrere Regeländerungen beschlossen, darunter erweiterte VAR-Befugnisse, neue Countdowns und eine veränderte Verwaltung von Gelben Karten. Ziel ist es, Fairness und Spielfluss zu verbessern.

Die FIFA hat für die anstehende Weltmeisterschaft eine Reihe von Regeländerungen bekannt gegeben, die das Spielgeschehen grundlegend beeinflussen werden. Diese Neuerungen betreffen unter anderem den Video-Assistenten ( VAR ), Countdowns für verschiedene Spielsituationen und die Behandlung von Verletzungen.

Ziel ist es, die Fairness zu erhöhen und den Spielfluss zu verbessern. Die Regeländerungen wurden nach intensiven Tests in verschiedenen Ligen und Turnieren beschlossen und sollen bei der WM in Katar erstmals auf höchster Ebene angewendet werden. Fans und Experten sind gespannt, wie sich die Neuerungen auf die Spiele auswirken werden, insbesondere in entscheidenden Momenten. Eine der wichtigsten Änderungen betrifft den Video-Assistenten.

Der VAR darf künftig nicht nur bei Toren, Strafstößen, Roten Karten und Spielerverwechslungen eingreifen, sondern auch bei Eckbällen und Gelb-Roten Karten. Das bedeutet, dass der VAR den Schiedsrichter auf einen fälschlicherweise gegebenen Eckball hinweisen kann, wenn der Ball zuvor die Torlinie überschritten hatte oder ein Foulspiel vorlag.

Zudem wird der VAR die Zweite Gelbe Karte überprüfen, die zu einem Platzverweis führt. Damit soll sichergestellt werden, dass keine falschen Entscheidungen aufgrund von inkonsistenten Bewertungen getroffen werden. Die FIFA erhofft sich dadurch eine höhere Gerechtigkeit und weniger strittige Szenen.

Darüber hinaus werden verschiedene Countdowns eingeführt, um Zeitverzögerungen zu minimieren. Bereits zu Beginn der Saison wurde ein Acht-Sekunden-Countdown für Torhüter eingeführt, sobald sie den Ball unter Kontrolle haben. Bei der WM wird dieser Countdown auf fünf Sekunden verkürzt und auch bei Einwürfen und Abstößen angewendet. Der Schiedsrichter entscheidet selbst, wann der Countdown beginnt.

Bei Auswechslungen gibt es einen Zehn-Sekunden-Countdown, der startet, sobald der Vierte Offizielle die Tafel mit der Rückennummer hochhält. Überschreitet der ausgewechselte Spieler diese Zeit, muss der Eingewechselte mindestens eine Minute bis zur nächsten Spielunterbrechung warten, um das Spielfeld zu betreten. Diese Regel soll übermäßiges Zeitspiel unterbinden und den Spielfluss beschleunigen. Eine weitere wichtige Neuerung betrifft die Behandlung von verletzten Spielern.

Wenn ein Spieler auf dem Platz behandelt wird, muss er das Spielfeld für mindestens eine Minute verlassen. Diese Regel gilt nicht, wenn die Verletzung durch ein Foul verursacht wurde, das mit einer Gelben oder Roten Karte bestraft wurde, und sie gilt nicht für Torhüter. Damit soll verhindert werden, dass Spieler durch vorgetäuschte Verletzungen Zeit schinden. Die Behandlungspause von einer Minute soll sicherstellen, dass der Spieler nicht sofort wieder ins Spiel einsteigen kann, was oft zu Unterbrechungen führt.

Aufgrund der Erhöhung der Teilnehmerzahl von 32 auf 48 Mannschaften wird es bei der WM erstmals ein Sechzehntelfinale geben. In diesem Zusammenhang streicht die FIFA die Gelben Karten, die Spieler in der Gruppenphase erhalten haben, bereits vor der ersten K.o. -Runde. Bisher waren diese bis zum Viertelfinale stehengeblieben.

Diese Änderung soll verhindern, dass Spieler aufgrund von Kartenansammlungen wichtige Spiele verpassen. Zudem wird es bei jedem Spiel zwei festgelegte Trinkpausen geben - jeweils eine pro Halbzeit in der 22. und 67. Minute. Diese Pausen dauern drei Minuten, unabhängig von den Wetterbedingungen.

Trainer können während dieser Pausen taktische Anweisungen geben. Die FIFA erhofft sich dadurch nicht nur eine bessere Hydration der Spieler, sondern auch mehr strategische Möglichkeiten. Um Diskriminierung zu bekämpfen, wird der VAR auch bei möglichen diskriminierenden Äußerungen eingreifen. Sollte ein Spieler den Platz aus Protest verlassen, wird er des Feldes verwiesen.

Verlassen alle Spieler einer Mannschaft den Platz, erhält jeder eine Rote Karte und das Spiel wird mit einem Sieg für die gegnerische Mannschaft gewertet. Diese Regel soll sicherstellen, dass das Spiel nicht durch politische oder andere Proteste beeinträchtigt wird. Die FIFA betont, dass die Regeln im Sinne des Fairplays und der Integrität des Spiels angewendet werden. Insgesamt zeigen die Regeländerungen den Willen der FIFA, das Spiel moderner und gerechter zu gestalten.

Kritiker bemängeln jedoch, dass die vielen neuen Regeln die Schiedsrichter und den VAR überfordern könnten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Neuerungen in der Praxis bewähren. Die Weltmeisterschaft in Katar wird der erste große Test für diese umfassenden Regelreformen sein. Fans auf der ganzen Welt werden gespannt verfolgen, ob die Änderungen zu einem attraktiveren und faireren Fußball führen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball WM VAR Regeländerungen FIFA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Geldregen für die Klubs: FIFA schüttet bei der WM eine Rekordsumme an die Vereine ausDie FIFA schüttet bei der kommenden Weltmeisterschaft eine Rekordsumme von rund 307 Millionen Euro an die Fußballvereine aus. Das ist eine Steigerung von fast 70 Prozent im Vergleich zur WM 2022. Das Geld wird für Einsätze in der Qualifikation und der Endrunde verteilt.

Read more »

Diese Bücher sind guter Lesestoff während der Fußball-WeltmeisterschaftMit diesen vier Fußball-Büchern stimmst du dich auf die Weltmeisterschaft ein, die kommende Woche startet.

Read more »

Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Deutschland startet in die GruppenphaseDie deutsche Nationalmannschaft startet in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und wird in der Gruppe E auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner treffen.

Read more »

Die Elfenbeinküste: Ein Team, das bei der Weltmeisterschaft nicht zu unterschätzen istDie Elfenbeinküste hat eine Mischung aus Athletik, Tempo, Zweikampfstärke und Offensivdrang, die sie zu einem gefährlichen Gegner macht. Der Sieg gegen Frankreich zeigt, dass die Elfenbeinküste sich auch gegen Deutschland nicht verstecken muss.

Read more »