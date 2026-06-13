FIFA kündigt umfassende Regeländerungen für die WM an: VAR-Eingriffe, Countdowns und Trinkpausen

Die FIFA hat neue Regeln für die Fußball-Weltmeisterschaft vorgestellt, darunter erweiterte VAR-Befugnisse bei Eckbällen und Gelb-Roten Karten, Countdowns für Torhüter, Einwürfe und Auswechslungen, feste Trinkpausen sowie strengere Strafen bei Protesten und Diskriminierung.

Die FIFA hat umfassende Regeländerungen für die Fußball-Weltmeisterschaft angekündigt, die das Spielgeschehen grundlegend beeinflussen werden. Der Video-Assistent ( VAR ) erhält künftig erweiterte Befugnisse: Er darf nicht nur bei Toren, Strafstößen, Platzverweisen und Spielerverwechslungen eingreifen, sondern auch bei Eckbällen und Gelb-Roten Karten.

Konkret kann der VAR den Schiedsrichter auf fälschlich gegebene Eckbälle hinweisen und die zweite Gelbe Karte eines Spielers überprüfen, bevor dieser des Feldes verwiesen wird. Diese Neuerung zielt darauf ab, krasse Fehlentscheidungen in Standardsituationen zu vermeiden.

Zudem wurde ein Countdown-System für verschiedene Spielfortsetzungen eingeführt: Torhüter haben nach dem Fangen des Balls acht Sekunden Zeit, um ihn freizugeben, bei Einwürfen und Abstößen gilt eine Fünf-Sekunden-Grenze. Der Beginn des Countdowns liegt im Ermessen des Schiedsrichters. Auch bei Auswechslungen gibt es einen Zehn-Sekunden-Countdown, der startet, sobald der Vierte Offizielle die Anzeigetafel hebt. Überschreitet der ausgewechselte Spieler diese Zeit, muss der eingewechselte Spieler mindestens eine Minute bis zur nächsten Spielunterbrechung warten, bevor er das Feld betreten darf.

Diese Maßnahme soll Zeitverzögerungen reduzieren und den Spielfluss verbessern. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Behandlung von Verletzungen: Spieler, die auf dem Feld medizinisch versorgt werden, müssen bei der WM im Anschluss für mindestens eine Minute das Spielfeld verlassen. Diese Regel gilt jedoch nicht, wenn die Verletzung auf ein Foul zurückgeht, das mit einer Gelben oder Roten Karte geahndet wurde, und Torhüter sind generell ausgenommen. Damit soll simulierten Verletzungen und Zeitverzögerungen vorgebeugt werden.

Aufgrund der Aufstockung des Teilnehmerfeldes von 32 auf 48 Mannschaften wird es erstmals ein Sechzehntelfinale geben. Die FIFA hat zudem die Regelung für Gelbe Karten angepasst: Bisher blieben Verwarnungen aus der Gruppenphase bis zum Viertelfinale bestehen, nun werden sie nach dem Achtelfinale gestrichen. Dies soll den Druck auf die Spieler in der K.o. -Phase verringern.

Ein weiteres Novum sind die festgelegten Trinkpausen: In jedem Spiel wird es zwei Unterbrechungen geben - eine pro Halbzeit, genau in der 22. und 67. Minute. Diese dauern jeweils drei Minuten, unabhängig von den Wetterbedingungen, und erlauben den Trainern, taktische Anweisungen zu geben. Die FIFA möchte damit die Gesundheit der Spieler fördern und gleichzeitig strategische Elemente einbauen.

Um Diskriminierung auf dem Platz zu bekämpfen, wird jede verbale Entgleisung zwischen Spielern konsequent geahndet. Bei diskriminierenden Äußerungen greift der VAR ein, um eine klare Beweislage zu schaffen. Sollte ein Spieler aus Protest das Spielfeld verlassen, wird er mit einer Roten Karte bestraft. Verlässt eine gesamte Mannschaft den Platz, erhalten alle Spieler eine Rote Karte, und das Spiel wird mit einem Sieg für die gegnerische Mannschaft gewertet.

Diese strengen Regeln sollen die Integrität des Sports schützen. Insgesamt zeigen die Neuerungen, dass die FIFA das Spiel schneller, fairer und transparenter gestalten möchte. Die Kritik an bisherigen Regelungen wurde aufgegriffen, um den modernen Anforderungen gerecht zu werden. Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird somit unter deutlich veränderten Vorzeichen stehen.

Fans und Experten sind gespannt, wie sich die Änderungen in der Praxis bewähren werden





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