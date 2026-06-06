FIFA lockert Flaschenregeln vor WM 2026: Japan hadert mit Rasen, Messi bekommt Einzelzimmer

Kurz vor dem Start der Fußball-WM 2026 in Nordamerika hat die FIFA nach Kritik ihre Regelung zu mitbringbaren Wasserflaschen gelockert. Zudem sorgen sich Experten wegen der erwarteten Hitze, während die japanische Nationalmannschaft ihr Trainingslager wechseln musste und Lionel Messi erneut Sonderrechte genießt.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht unmittelbar bevor und wird mit 48 teilnehmenden Mannschaften das größte Turnier in der Geschichte des Sport s.

In den letzten Tagen vor dem Eröffnungsspiel am 11. Juni rücken vor allem logistische und sicherheitstechnische Details in den Mittelpunkt des Interesses. Überraschend hat die FIFA ihre ursprünglich strengen Regelungen zu mitbringbaren Wasserflaschen kurz vor Turnierbeginn gelockert. Nachdem die FIFA最初 nur wiederverwendbare, hartwandige Flaschen verboten und den Verkauf von Einwegwasser in den Stadien vorgesehen hatte, folgte nach heftiger Kritik - insbesondere von Umweltschützern und einigen lokalen Politikern - eine Kehrtwende.

Nun dürfen Zuschauer in den Spielorten in den USA und Kanada eine weiche, werkseitig verschlossene Einweg-Getränkeflasche aus Plastik mit einem Fassungsvermögen von bis zu 590 Millilitern mitbringen. Diese Änderung wird von der FIFA mit dem Schutz der Gesundheit der Fans bei erwarteten hohen Temperaturen begründet, während Beobachter vor allem den wirtschaftlichen Interessen des Verbandes eine Rolle zuschreiben, da der interne Verkauf von Wasser eine Einnahmequelle darstellt.

Parallel zu dieser Regelung rückt das Thema Hitzebelastung für Spieler und Zuschauer verstärkt in den Fokus. Ein Bericht der Forschungsgruppe World Weather Attribution deutet darauf hin, dass bei bis zu 26 der 104 WM-Spiele mit einer Wet-Bulb-Global-Temperature von über 26 Grad Celsius zu rechnen ist - ein Grenzwert, ab dem das Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen bei körperlicher Betätigung deutlich steigt. Die FIFA hat als Gegenmaßnahmen unter anderem Sprühnebelanlagen, zusätzliche Trinkstationen, Kühlzelte und Ventilatoren in den Stadien angekündigt.

Diese Maßnahmen sollen sowohl den Athleten als auch den Zuschauern Schutz bieten. Auf der Seite der teilnehmenden Mannschaften gibt es ebenfalls bemerkenswerte Entwicklungen. Die japanische Nationalmannschaft, die ihr Trainingslager im Raum Monterrey, Mexiko, aufschlägt, stand kurz vor einem Umzug, nachdem die ursprünglich vorgesehenen Trainingsplätze des Klubs Tigres de Monterrey nach starken Regenfällen in einem sehr schlechten Zustand waren.

Nach massiver Kritik an der Rasenqualität und nach Verhandlungen erhielt die Mannschaft schließlich die Erlaubnis, auf dem hochwertigeren Gelände des rivalisierenden Klubs CF Monterrey zu trainieren, wodurch ein kurzfristiger Lagerwechsel abgewendet wurde. Der technische Direktor des japanischen Verbandes, Masakuni Yamamoto, erklärte, man priorisiere eine optimale Vorbereitung und habe Verständnis für die schwierigen Platzverhältnisse aufgrund des Wetters. Diese Episode unterstreicht die Herausforderungen, die Teams vor allem in den nordamerikanischen Gastgeberländern mit den örtlichen Infrastrukturen und klimatischen Bedingungen meistern müssen.

Ein weiteres, immer wieder thematisiertes Detail rund um die WM-Vorbereitungen betrifft die Unterbringung der Stars. Wie bereits bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar genießt Argentiniens Kapitän Lionel Messi auch in diesem Jahr wieder besonderen Komfort: Er bewohnt allein ein Hotelzimmer - konkret Zimmer 202 im Camp der Argentinier in Kansas City.

Diese Praxis, die auf Wunsch des Spielers zurückgeht, führt wie vor vier Jahren zu einer ungewöhnlichen Zimmerbelegung im Mannschaftshotel, während seine Mannschaftskollegen wie Rodrigo De Paul und Nicolas Otamendi sich ein Doppelzimmer teilen. Diese Sonderbehandlung illustriert den Status von Superstars im modernen Fußball und den Einfluss, den Spieler mit ihrem internationalen Renommee auf die logistischen Rahmenbedingungen eines Turniers nehmen können.

Insgesamt zeichnen sich die letzten Vorbereitungstage der WM 2026 durch eine Mischung aus pragmatischen Anpassungen - wie bei den Flaschenregeln -, ernsten Problemstellungen - wie der Hitzebelastung - und den kleinen, aber aufschlussreichen Anekdoten aus dem Mannschaftsalltag aus. Die FIFA muss dabei den Spagat zwischen den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Hunderttausende von Fans und den kommerziellen Interessen des Turniers managen.

Während die Zuschauer mit der gelockerten Flaschenregelung eine kleine Erleichterung erfahren, bleibt die Debatte über die Preisgestaltung für Wasser innerhalb der Stadien und die generelle Nachhaltigkeit eines solchen Mega-Events weiterhin virulent. Aus sportlicher Sicht beginnt das Turnier am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen den USA und Panama, bevor die Gruppenphase mit insgesamt 104 Spielen ihren Lauf nimmt und die besten 32 Mannschaften ins Achtelfinale einziehen werden.

Die Erwartungen an die erste WM mit 48 Teams sind hoch, doch die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass selbst Minuten vor dem Anpfiff noch Feinjustierungen notwendig sein können, um den reibungslosen Ablauf des größten Fußballfestes der Welt zu gewährleisten





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