Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika rückt mit großen Schritten näher. Die FIFA hat neue Regeln für die WM 2026 eingeführt, um die Gesundheit und Sicherheit der Zuschauer zu schützen. Die japanische Fußballnationalmannschaft hat nach ihrer Ankunft in Mexiko den Trainingsplatz zweimal gewechselt.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika rückt mit großen Schritten näher. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker. Bis zum Start des Mammut-Turniers mit erstmals 48 Mannschaften sind es nur noch wenige Tage.

Der Fokus rückt immer mehr auf die Nationalteams. Grund für die Verkündung war die Verwirrung bei englischen Fans nach der Einwechslung von Jude Bellingham gegen Neuseeland. Der Ex-Dortmunder hatte die Binde im Testspiel übernommen. Obwohl sich Tuchel nicht sicher sei, ob Rice überhaupt davon wisse, erinnerte sich der Trainer an ein Gespräch mit dem 27-Jährigen: “Ich denke, wir hatten dieses Gespräch, als Harry nicht im Krieg war.

Wir haben damals mit Ollie begonnen und ich glaube, Declan war Kapitän. Da habe ich es ihm gesagt.

“ Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird gelockert. Wie der FIFA-Betriebschef Heimo Schirgi am Freitag mitteilte, dürfen Zuschauer nun doch eine kleine und gefüllte Einwegflasche mit ins Stadion nehmen.

“Alle Fans dürfen zu jedem Spiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in den USA und Kanada eine weiche, werkseitig versiegelte Einweg-Plastikwasserflasche mit einem Fassungsvermögen von 20 Unzen (590 ml) mitbringen,“ sagte Schirgi. Weiterhin verboten seien jedoch “wiederverwendbare Flaschen mit festem Gehäuse.

“ Zwei Tage zuvor hatte die FIFA angekündigt, wiederbefüllbare Flaschen grundsätzlich zu verbieten und dies mit Sicherheitsbedenken begründet. Darauf folgte massive Kritik.

“Das ist reine Geldmacherei. Warum sollte man eine Wasserflasche kaufen, wenn man sein Wasser einfach mitbringen kann? Das ist günstiger und besser für die Umwelt,“ sagte Torontos Bürgermeisterin Olivia Chow. Im vergangenen Jahr in den USA war es Fans untersagt gewesen, Wasserflaschen in die Stadien mitzubringen - trotz großer Hitze.

Experten warnen davor, dass Fans durch die erwarteten Temperaturen bei den WM-Spielen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sein könnten. Ein im vergangenen Monat von der Forschungsgruppe “World Weather Attribution” veröffentlichter Bericht war zu der Einschätzung gekommen, dass 26 der 104 Spiele der Weltmeisterschaft voraussichtlich unter Bedingungen ausgetragen werden, bei denen die sogenannte Wet-Bulb-Global-Temperature 26 Grad übersteigt - ab diesem Grenzwert gilt ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für Sportler. Die FIFA verwies auf Gegenmaßnahmen wie Sprühnebelanlagen, Trinkstationen, Kühlzelte und Ventilatoren.

Flaschenwasser werde innerhalb des Stadions zu Preisen verkauft, die “mit denen anderer Veranstaltungen in den jeweiligen Stadien übereinstimmen,” hieß es. Weltmeisterschaft 2026 leere, transparente und recycelbare Plastikflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu einem Liter in die Stadien mitbringen dürfen. Dies wurde unter anderem im Sinne der Zuschauer entschieden, welche die Spiele bei teilweise über 30 Grad verfolgen. Nun gilt diese Regel aber nicht mehr.

Neuerdings heißt es: Flaschen, Becher, Gläser, Dosen oder jede andere Form von geschlossenen oder verschlossenen Behältern, die geworfen werden können oder Verletzungen verursachen, sowie andere Gegenstände aus Glas oder einem anderen zerbrechlichen Material oder besonders harte Verpackungen oder harte Kühlboxen sind verboten. Mit der Regeländerung will sich die FIFA laut eigener Aussage für den Schutz der Gesundheit und Sicherheit aller im Stadion einsetzen und damit jegliche Risiken von Verletzungen aus dem Weg räumen.

Eine maßgebliche Wendung kurz vor Start des Turniers und vor allem eine, von der die FIFA selbst am meisten profitiert. Die japanische Fußballnationalmannschaft hat nach ihrer Ankunft in Mexiko laut Berichten innerhalb von zwei Tagen zweimal den Trainingsplatz gewechselt. Der Grund war laut japanischer Medien eine zu schlechte Rasenqualität. Die “Blue Samurai” sollten ursprünglich ein Trainingsgelände der Tigres de Monterrey nutzen, der nach starken Niederschlägen aber in keinem guten Zustand war.

Schließlich trainierten die Asiaten auf dem Gelände des CF Monterrey.

“Das liegt am schlechten Wetter, da kann man nichts machen,“ erklärte der technische Direktor des japanischen Fußballverbands, Masakuni Yamamoto. Man wolle eine “optimale Vorbereitung” auf die am 11. Juni beginnende Weltmeisterschaft sicherstellen. Die japanische Nationalmannschaft stand laut übereinstimmenden Berichten zuletzt kurz davor, das WM-Camp in Mexiko kurzfristig zu wechseln.

Grund dafür sollen die schlechten Platzverhältnisse im Trainingscamp gewesen sein. Die Japaner trainierten zunächst auf dem Gelände des mexikanischen Klubs UANL Tigres am Rande der Stadt Monterrey. Weil die Platzverhältnisse aber so schlecht gewesen sein sollen, zog der japanische Verband wohl sogar in Erwägung, wenige Tage vor Beginn der WM noch einmal umzuziehen, um unter besseren Bedingungen trainieren zu können.

Letztlich einigten sich beide Seiten aber darauf, dass die Japaner fortan auf dem deutlich hochwertigeren Trainingsgelände von CF Monterrey trainieren dürfen, sodass ein Umzug vom Tisch ist





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