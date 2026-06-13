FIFA ordnet Änderungen am ägyptischen WM-Trikot an

Wegen Verstoßes gegen WM-Trikotregeln muss Ägypten kurz vor Turnierbeginn seine Jerseys anpassen: Sterne für Afrika-Cup-Titel müssen entfernt und goldene Rückennummern geändert werden.

Ein weiterer Skandal um Trikot designs bei der Fußball-Weltmeisterschaft: Die FIFA hat erneut ein Jersey beanstandet, diesmal das der ägyptischen Nationalmannschaft. Nachdem vor zwei Tagen bereits das Trikot Haitis wegen einer abgebildeten Kriegsszene verboten wurde, stehen nun Änderungen an den ägyptischen shirts an.

Kurz vor dem ersten Spiel gegen Schottland muss das Team die offiziellen Regularien des Weltverbands befolgen. Die FIFA verlangt die Entfernung der sieben Sterne über dem ägyptischen Wappen sowie eine Änderung der Farbe der Rückennummern. Die sieben Sterne symbolisieren die sieben Titelgewinnungen beim Afrika-Cup, die Ägypten 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 und 2010 errungen hat - ein Rekord, den kein anderes Team übertrifft. Gemäß FIFA-Regularien dürfen auf WM-Trikots jedoch nur Sterne für Weltmeistertitel abgebildet werden.

Da Ägypten bisher nie Weltmeister wurde, müssen die Sterne entfernt werden. Zusätzlich müssen die goldfarbenen Rückennummern geändert werden, da ihr Anstrich die Sichtbarkeit für Fernsehkameras und Schiedsrichter beeinträchtigen könnte. Interessanterweise trägt die Nationalmannschaft diese goldenen Nummern seit Jahren; nun sollen sie weiß überlackiert werden, um den Kontrast zu erhöhen. Die Änderungen müssen schnellstmöglich umgesetzt werden, damit das Team zum Auftaktspiel gegen Belgien am Montag mit den überarbeiteten Trikots antreten kann





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