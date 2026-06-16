Gianni Infantino, der Präsident der Fédération Internationale de Football Association (Fifa), steht unter Kritik für seinen klimaschädlichen Flugverkehr. Greenpeace wirft ihm vor, dass Funktionäre nicht den Eindruck erwecken, dass sie die Ursachen des Klimawandels erkannt haben.

Kritik an Fifa -Präsident Gianni Infantino wächst, da er täglich in Privatjets mit extrem klimaschädlichem Ausstoß fliegt. Greenpeace wirft ihm vor, dass Funktionäre nicht den Eindruck erwecken, dass sie die Ursachen des Klimawandel s erkannt haben.

Die Fifa rechtfertigt sich damit, dass sie Regeln aufgestellt hat, die den Rahmen für Flüge und Reisen aller Fifa-Funktionäre festlegen. Die Belastungen für die Umwelt sind enorm, da das New Weather Institute die WM als die Veranstaltung mit der höchsten Umweltbelastung jemals bezeichnet hat





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