Fifa-Präsident Infantino macht sich über Italiens WM-Durststrecke lustig

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat sich über Italiens WM-Durststrecke lustig gemacht. Italien ist zum dritten Mal in Serie nicht bei einer WM-Endrunde dabei.

Fifa -Präsident Gianni Infantino hat sich über Italien s WM-Durststrecke lustig gemacht. Italien ist zum dritten Mal in Serie nicht bei einer WM-Endrunde dabei. Die Squadra Azzurra hat die Qualifikation für die WM-Endrunde verpasst, obwohl bei dem Mega-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko erstmals 48 Teams dabei sind.

Der vierfache Weltmeister Italien konnte sich nicht für die Qualifikation qualifizieren. Dieses Mal platzte Italiens Hoffnung auf eine WM-Teilnahme. Das Gespräch zwischen dem Fifa-Chef und dem italienischen Sportminister Andrea Abodi ist angekündigt worden. Der Sportminister zeigte sich irritiert über Infantinos Verspottung und kündigte an, das Gespräch mit dem Fifa-Chef suchen zu wollen.

Italien ist eine stolze Fußball-Nation, und die italienische Öffentlichkeit ist über Infantinos Verspottung nicht erfreut





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