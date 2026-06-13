FIFA-Präsident Infantino provoziert Italien nach WM-Qualifikations-Aus

Der FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sein Heimatland Italien verspottet, nachdem es sich zum dritten Mal in Folge nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat.

Der FIFA -Präsident Gianni Infantino hat sein Heimatland Italien verspottet, nachdem es sich zum dritten Mal in Folge nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Der WM-Traum Italien s scheiterte dieses Jahr in den Playoffs im Elfmeterschießen gegen Bosnien-Herzegowina.

Damit schaffte es die stolze Fußball-Nation, die in der FIFA-Weltrangliste den zwölften Platz belegt, zum dritten Mal in Folge nicht zur Weltmeisterschaft. Beim brasilianischen Sender CazéTV äußerte sich Gianni Infantino zum wiederholten WM-Qualifikations-Aus der Italiener und dabei konnte er sich ein paar Seitenhiebe nicht verkneifen. Vielleicht qualifiziert sich Italien bei einer WM mit 64 Teams - oder wir gehen sogar hoch auf 228 Teams, scherzte Infantino.

Diese Idee wird allerdings schwierig umzusetzen zu sein, denn die FIFA hat nur 211 Mitgliedsverbände. Und das schon, obwohl es auf der Welt nur 195 anerkannte Länder gibt. Dieser Kommentar kam in Italien nicht besonders gut an. Der italienische Sportminister Andrea Abodi wolle das Gespräch mit dem FIFA-Präsidenten suchen.

Angesichts der großen Entfernung zwischen Italien und dem FIFA-Hauptquartier in Zürich ist es nicht verwunderlich, dass die Italiener sich von Infantinos Worten provoziert fühlen. Der italienische Fußballverband AIC hat bereits eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, dass der Verband die Worte von Infantino scharf verurteilt und um eine Entschuldigung bittet. Der italienische Fußballverband ist der Meinung, dass die Worte von Infantino unangebracht und respektlos gegenüber dem italienischen Fußball sind.

Der italienische Sportminister Andrea Abodi hat bereits angekündigt, dass er sich bei der FIFA für eine Entschuldigung von Infantino einsetzen wird. Der italienische Fußballverband AIC hat bereits eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, dass der Verband die Worte von Infantino scharf verurteilt und um eine Entschuldigung bittet. Der italienische Fußballverband ist der Meinung, dass die Worte von Infantino unangebracht und respektlos gegenüber dem italienischen Fußball sind.

Der italienische Sportminister Andrea Abodi hat bereits angekündigt, dass er sich bei der FIFA für eine Entschuldigung von Infantino einsetzen wird





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