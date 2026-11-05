Gianni Infantino würdigt Cristiano Ronaldo für sein einzigartiges Erbe im Fußball. Mit 146 Toren und historischen Rekorden bleibt der Portugiese Legende.

Der FIFA -Präsident Gianni Infantino hat den portugiesischen Fußballstar Cristiano Ronaldo in einer öffentlichen Erklärung für seine herausragende internationale Laufbahn gewürdigt. Infantino betonte dabei die einzigartige emotionale Verbindung, die der vierzigjährige Star zu den Anhängern des Sports auf allen Kontinenten unterhält. Besonders hervor hob er den unermüdlichen Drang des Spielers, ständig neue Grenzen in seiner Disziplin zu überschreiten.

Historische Meilensteine und Rekordmarken

Cristiano Ronaldo gab bereits im Jahr 2003 mit siebzehn Jahren sein Debüt in der portugiesischen A-Nationalmannschaft. Seitdem hat der Angreifer eine statistische Dominanz aufgebaut, die im internationalen Männerfußball ihresgleichen sucht. Infantino verwies explizit auf die historische Tatsache, dass Ronaldo der erste Akteur ist, dem die Torefolge bei sechs verschiedenen Endrunden der Fußball-Weltmeisterschaft gelang. Diese Leistung gilt als ein Meilenstein, der in dieser Form wahrscheinlich nicht wiederholbar sein wird.

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Auszeichnungen und persönliche Konflikte

Ronaldo erhielt im Jahr 2022 den von Gianni Infantino überreichten FIFA Special Best Men's Award. Diese Ehrung markierte einen Höhepunkt in der Anerkennung seiner globalen Bedeutung. Im vergangenen September hatte sich jedoch eine schwierige Phase für den Star gezeigt. Es kam zu Differenzen zwischen Ronaldo und dem portugiesischen Fußballverband, nachdem Trainer Jorge Jesus keine feste Startelf-Zusage für den Angreifer erteilte. Ronaldo entschuldigte sich später öffentlich bei seinen Teamkollegen für sein Auftreten.

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Trophäen und das nationale Erbe

Trotz der kurzzeitigen Spannungen im Herbst des Vorjahres betonte Infantino die langfristige Treue des Stürmers. Ronaldo sicherte noch im Oktober zu, weiterhin für die Nationalmannschaft zur Verfügung zu stehen. Diese Hingabe hat sich in mehreren großen Titeln niedergeschlagen. Er gewann mit der Auswahlmannschaft 2016 die Europameisterschaft. Zusätzlich sicherte sich die Equipe 2019 und 2025 den Titel in der Nations League.

Zukünftige Perspektive der Karriere

Insgesamt erzielte Cristiano Ronaldo bis dato vierhunderteinundvierzig Tore für sein Heimatland. Diese Zahl unterstreicht seinen Status als Rekordtorschütze der Herren-Ligen. Infantino dankte dem Spieler abschließend für die unvergesslichen Momente und die Leidenschaft, die er in das Spiel eingebracht hat. Die Länderspielkarriere des Stars wird laut der FIFA für immer fest in der Geschichte des Fußballs verankert bleiben.