Das Bezirksgericht in New York hat den Antrag von Fifa-Tochterfirmen abgewiesen. Die Uefa erhält keine Dokumente zum gescheiterten WM-Deal, der Infantino betraf.

Der Fifa -Präsident Gianni Infantino erlitt einen deutlichen Rückschlag in seinem Machtkampf gegen die Uefa. Ein Gericht in New York hat den Antrag zweier Fifa -Tochterfirmen abgewiesen, der verhindern sollte, dass Unterlagen zum gescheiterten Investorendeal der Weltmeisterschaft herausgegeben werden. Diese Niederlage betrifft direkt die Rechtsposition von Gianni Infantino, der seit Jahren die Geschicke des globalen Fußballs lenkt und nun unter stärkerer rechtlicher und politischer Beobachtung steht.

Gerichtliche Ablehnung der Fifa-Anträge

Die Bezirksrichterin Jeannette Vargas begründete ihre Entscheidung detailliert in einem achtseitigen Dokument. Darin wird klar festgestellt, dass nichts auf einen Auftritt der in den USA ansässigen Fifa-Einheiten als Prozessparteien in einem möglichen Strafverfahren hindeutet. Selbst die Fifa als Organisation wird von der US-Richterin nicht als direkt betroffene Partei im Verfahren identifiziert. Dies entkräftet das zentrale Argument der Fifa, sich als Institution vor der Weitergabe der sensiblen Dokumente schützen zu müssen.

Also read Ex-FIFA-Boss Blatter will 'Diktator' Infantino 'in die Psychiatrie schicken'

Richter Jeannette Vargas wies darauf hin, dass der Weltverband selbst nicht die Partei ist, gegen die die Klage gerichtet ist. Stattdessen steht Gianni Infantino persönlich im Fokus der rechtlichen Auseinandersetzungen. Die Uefa nutzt den US-Justizweg, um an Informationen zu gelangen, die ein mögliches Fehlverhalten von Gianni Infantino bei den Vorbereitungen des Deals mit US-Geldgebern offenbaren sollen. Die Fifa hatte diesen Schritt als Angriff auf ihre Souveränität gewertet und juristische Hürden aufgebaut.

Hintergrund des Konflikts um Joshua Kushner

Im Zentrum des Rechtsstreits stehen finanzielle Transaktionen rund um Joshua Kushner. Er ist der Bruder von Jared Kushner, der als Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump eine immense politische Bedeutung innehat. Die Uefa hatte im August einen Antrag in den USA eingereicht, um ein Strafverfahren gegen Gianni Infantino in der Schweiz einleiten zu können. Ziel war es, Beweise für eine mögliche Verwicklung von Gianni Infantino in die Geschäfte von Joshua Kushner zu sichern.

Advertisement

Die Uefa strebt ein Ende der Präsidentschaft von Gianni Infantino an, da sie sein Führungsstil als schadhaft für den europäischen Fußball betrachtet. Der Konflikt eskalierte, als die Fifa versuchte, die US-Gerichtsbarkeit für sich zu beanspruchen, um die Dokumentation der Transaktionen zu unterdrücken. Die US-Richterin Jeannette Vargas stellte jedoch klar, dass die Fifa-Tochterfirmen nicht die relevanten Prozessparteien sind. Somit bleibt die rechtliche Basis für die Anforderungen der Uefa bestehen, auch wenn die Dokumente aktuell nicht herausgegeben werden müssen.

Reaktionen und strategische Neujustierung der Fifa

Vom Weltverband Fifa heißt es, dass das Gericht sich nicht mit der inhaltlichen Begründetheit des Uefa-Antrags befasst hat. Man betone, dass keinerlei Dokumente herausgegeben werden müssen. Dies wird intern als taktischer Sieg gewertet, obwohl die strategische Schwäche der Fifa durch die fehlende parteiseigene Identifikation im Verfahren offensichtlich ist. Die Fifa versucht nun, die Aufmerksamkeit von den rechtlichen Implikationen wegzulenken und sich auf interne Strukturen zu konzentrieren.

Gianni Infantino zeigt sich dennoch unerschütterlich und plant eine Kandidatur für das Präsidentenamt. Der Schweizer will sich am 18. März 2027 für eine vierte Amtszeit wählen lassen. Er verlässt sich dabei auf eine breite Unterstützung von nationalen Verbänden in Afrika, Asien und Südamerika. Diese Regionengruppen bilden das politische Fundament seiner Herrschaft und sollen seine Wiederwahl sichern, trotz der anhaltenden juristischen Bedenken aus Europa.

Politische Dynamik der Wahlkampfphase

Bis kommenden Mittwoch können noch ein oder mehrere Gegenkandidaten zur Wahl von Gianni Infantino präsentiert werden. Die Uefa und deren Befürworter in Europa hoffen auf starke Opposition, um den Einfluss der Fifa-Präsidentschaft einzuschränken. Zuletzt gab es Berichte, dass die Trainer-Legende Arsène Wenger gegen Gianni Infantino antreten könnte. Ein solches Duell würde den Graben zwischen den europäischen und globalen Fußballverbänden weiter vertiefen und die politische Lage innerhalb der Fifa entscheidend beeinflussen.

Advertisement

Die Entwicklung zeigt, dass Gianni Infantino trotz juristischer Dämpfer politisch stabil bleibt. Die Ablehnung des New Yorker Gerichts hat zwar die Weitergabe von Dokumenten blockiert, aber die langfristige politische Ausrichtung der Fifa bleibt umstritten. Alle Blicke richten sich nun auf die Kandidatenliste, die bis Ende der Frist bekannt gegeben wird. Arsène Wenger könnte als erfahrener Techniker eine alternative Führungsperspektive bieten, während Gianni Infantino auf seine institutionelle Macht setzt.