Vor der Eröffnung der WM 2026 in Mexiko, USA und Kanada stellt sich FIFA-Chef Gianni Infantino den Medien. Themen sind das Tropensturm "Boris", Proteste im Gastgeberland Mexiko und sein Verhältnis zu Donald Trump. Zudem hallt die Kritik an seiner Katar-Rede nach.

Am Donnerstag wird sich Gianni Infantino , der Präsident des Weltfußballverbandes FIFA , einer Pressekonferenz stellen, bei der er sich den Fragen der Medien stellt. Die zentralen Themen werden dabei die Sorgen rund um das Tropensturm "Boris", der sich vor der südpazifischen Küste Mexiko s gebildet hat, die anhaltenden Proteste im Gastgeberland Mexiko und die immer wieder kritisierte enge Beziehung zwischen Infantino und dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sein.

Während sich die meteorologische Lage entwickelt und Unwetter-Regeln in Nordamerika strikt vorschreiben, dass bei Blitz in einem Umkreis von etwa 13 Kilometern um das Stadion das Spiel sofort unterbrochen wird, rückt die Sicherheit der Spieler und Zuschauer in den Fokus. Gleichzeitig steht die politische und gesellschaftliche Dimension der Weltmeisterschaft im Mittelpunkt. Bereits im Vorfeld der Eröffnungsfeier im Aztekenstadion, das rund 83.000 Fans sowie Stars wie Shakura erwartet, kam es zu Spannungen.

Tausende Polizisten in Kampfausrüstung sicherten das Gelände, nachdem demonstrierende Lehrer und Angehörige von rund 130.000 in Mexiko vermissten Personen zu einer Massenkundgebung aufgerufen hatten. Die Proteste richten sich gegen soziale Missstände und die vermeintliche Missachtung von Menschenrechten im Zuge des Großereignisses. Der U-Bahn-Verkehr wurde unterbrochen, Zugangsstraßen gesperrt und sogar das Akkreditierungszentrum für Journalisten verlegt, um die Demonstranten fernzuhalten. Trotz der massiven Präsenz blieb es weitgehend friedlich, doch für das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika werden weitere Ausschreitungen befürchtet.

Diese飞天 VM-Kritik wird flankiert von der anhaltenden Kontroverse um Infantinos Verhältnis zu Donald Trump. Beide zeigen sich seit Jahren demonstrativ freundschaftlich, Infantino war mehrfach im Umfeld Trumps zu sehen und überreichte ihm den sogenannten "Friedenspokal". Kritiker werten dies als pompe Inszenierung und werfen dem FIFA-Chef vor, politische Nähe zu suchen, ungeachtet von Trumps umstrittenen politischen Positionen.

Darüber hinaus hallt die Erinnerung an Infantinos emotionale Rede vor der WM 2022 in Katar nach, in der er sich mit allen benachteiligten Gruppen solidarisierte - von Schwulen und Behinderten bis zu Gastarbeitern - während im Gastgeberland gleichzeitig Menschenrechtsverletzungen dokumentiert wurden. Diese Aussage wurde von vielen als zynisch und heuchlerisch empfunden. Nun steht mit der WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko das bisher größte Fußballturnier der Geschichte an, mit 48 teilnehmenden Mannschaften.

Infantino, der das Event als "größte Show der Welt" bewirbt, wird sich in der Pressekonferenz nicht nur zu sportlichen Aspekten, sondern auch zu den gesellschaftspolitischen Herausforderungen äußern müssen. Die Erwartungen sind hoch, die Kritik lauert





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