FIFA-Präsident Infantino zu Ticketpreisen, Iran-Teilnahme und Trump: Pressekonferenz im Live-Ticker

FIFA-Präsident Gianni Infantino äußerte sich auf einer Pressekonferenz zu Ticketpreisen, der Teilnahme des Iran und dem Verhältnis zu Donald Trump. Er betonte die Erschwinglichkeit der Tickets, die Hoffnung auf eine WM 2035 in England und die Zusammenarbeit mit der US-Regierung. Zudem kündigte er eine neue Hymnen-Zeremonie mit allen Spielern an.

Am Donnerstag stellte sich der Präsident des Weltverbands den Fragen der Medien. Die Themen umfassten Ticketpreise , die WM-Teilnahme des Iran und die Rolle von US-Präsident Donald Trump .

Während der ausführlichen Pressekonferenz, die von BILD im Live-Ticker begleitet wurde, gab der FIFA-Präsident Gianni Infantino mehrere wichtige Statements ab. Zu den Ticketpreisen erklärte Infantino, dass bereits über sechs Millionen Tickets verkauft wurden, wobei der Startpreis bei 60 Dollar liege - der niedrigste aller US-Sport-Playoffs. Der Durchschnittspreis liege unter 500 Dollar, was ebenfalls unter dem vergleichbarer Events sei. Auf dem Zweitmarkt würden Tickets naturgemäß höher gehandelt, jedoch betonte er, dass jeder eingenommene Dollar dem Fußball zurückgegeben werden solle.

Man könnte auch alles im Pay-TV zeigen und hohe Fernsehgelder kassieren, wolle aber jedem Fußballfan die WM zugänglich machen. Insgesamt seien 130.000 Tickets zum Startpreis von 60 Dollar verkauft worden, und obwohl es keine positiven Nachrichten bezüglich des Weiterverkaufs gegeben habe, seien die Ticketpreise angemessen und von vielen Experten analysiert und entschieden worden. Das Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump beleuchtete Infantino mit den Worten, er habe eine großartige Beziehung zu Trump und ihn während dessen erster Amtszeit kennengelernt.

Ohne Trump wäre es unmöglich gewesen, eine WM in den USA zu organisieren. Man habe alles auf den Tisch legen und erklären können, was der Schlüssel für die guten Beziehungen gewesen sei. Zur Teilnahme des Iran erklärte Infantino, dass die FIFA hoffe, dass die Frauen-WM 2035 in England stattfinden werde. Man müsse akzeptieren, dass es Regierungen gebe und es nicht leicht sei, alle Personen ins Land zu lassen.

Man solle froh sein, dass der Iran in den USA spielen dürfe, und man versuche, sein Bestes zu geben. In Bezug auf den somalischen Schiedsrichter Omar, dessen Visum nicht bewilligt wurde, sagte Infantino, man habe viel gehört und gelesen und sich um viele Visa gekümmert. Es sei traurig, was mit Omar passiert sei, aber man könne nicht alles kontrollieren. Man müsse respektieren, dass die FIFA nicht die Könige der Welt sei und nicht über Regierungen entscheiden könne.

Man wolle die Welt vereinen und den Menschen die Emotionen spüren lassen, die sie als Kinder gefühlt hätten. Zur WM-Organisation gab Infantino bekannt, dass erstmals auch die Ersatzspieler während der Hymnen-Zeremonie auf dem Platz stehen werden. Die Idee sei nach einem Gespräch mit Alessandro Del Piero entstanden, der sagte, alle seien Teil des Teams. Man habe mit anderen Menschen darüber gesprochen und alle hielten es für eine gute Idee, damit alle Spieler diesen emotionalen Moment spüren und erfahren dürfen.

Statt sich klassisch nebeneinander aufzustellen, würden die Spieler einen Kreis um ein Banner im Mittelkreis bilden. Infantino betonte, dass er in den letzten 30 Jahren immer wieder mit Problemen bei der Eventorganisation konfrontiert worden sei, aber er bereue nichts. Er möchte allen eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden, und hoffe, dass es keine Probleme gebe; falls doch, hoffe er, dass man sie lösen könne.

Sein Ziel sei es, dass die Menschen für 39 Tage lang ihre Probleme vergessen können und Gesprächsstoff für Kinder, Eltern und Großeltern entstehe. Dann sei die WM für ihn ein Erfolg, unabhängig von der Anzahl der Tore oder der Spielspannung. Abschließend äußerte Infantino die Erwartung, dass diese WM eine der spektakulärsten sein werde. Es sei schwer vorherzusagen, wer gewinne, da man unterschiedliche Teams in drei Ländern habe.

In Mexiko-Stadt sei man in sehr großer Höhe, anderswo herrsche enorme Hitze, und der Fußball sei noch nie zuvor besser gewesen. Unter den Favoriten nannte er europäische Mannschaften wie Spanien, Frankreich, England, Deutschland und Portugal, aber auch Brasilien und Argentinien. Die Sicherheit in den Stadien hoffe er, sei gewährleistet, und er wünsche sich viele Tore und spannende Spiele.

Insgesamt präsentierte sich Infantino als überzeugt, dass die WM die Menschen vereinen und unvergessliche Momente bieten werde, trotz aller organisatorischen Herausforderungen und politischen Einschränkungen





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