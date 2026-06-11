FIFA-Präsident verteidigt WM-Veranlagung in den USA, US-Präsident plant kein Personal-Besuch

Die erste Folge des Podcasts "Das WM Update" ist online und gibt die wichtigsten Infos rund um die WM 2026. US-Präsident Donald Trump plant kein persönliches Besuch des Eröffnungsspiels der USA gegen Paraguay. FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigt die WM-Veranlagung in den USA.

Die erste Folge von"Das WM Update - dein täglicher Fußball Podcast" ist online. Kurz vor dem Start in die WM 2026 gibt es die wichtigsten Infos rund um das Turnier der Superlative in den USA , Mexiko und Kanada.

Vor dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika spricht Reporter Holger Dahl über das Fußball-Fieber der Gastgeber und die Sicherheitslage im Land. Sportschau-Moderator Alex Schüter berichtet aus Winston-Salem über sein"gutes Gefühl", was das DFB-Team angeht. US-Präsident Donald Trump plant übereinstimmenden Medienberichten zufolge keinen persönlichen Besuch des WM-Eröffnungsspiels der USA gegen Paraguay an diesem Freitag. Das berichteten zuerst unter anderem das Nachrichtenportal"Politico" und das Sportmagazin"The Athletic" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Das Weiße Haus und das Außenministerium reagierten zunächst nicht auf eine entsprechende Anfrage. Zuvor hatte ein Sprecher des US-Außenministeriums bekannt gegeben, dass Außenminister Marco Rubio zum Spiel südlich von Los Angeles reisen werde. Dieser solle eine Delegation anführen, zu der auch Verkehrsminister Sean Duffy und Heimatschutzminister Markwayne Mullin zählten. Am Rande des WM-Spiels wolle Rubio mit dem Präsidenten von Paraguay, Santiago Peña, über Themen wie"regionale Sicherheit, Handel, Investitionen sowie neue Technologien" sprechen.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben auf Befehl von US-Präsident Donald Trump mit neuen Angriffen auf mehrere Ziele in Iran begonnen. Die Fußball-WM startet am Donnerstag (21 Uhr deutscher Zeit) mit der Partie Mexikos gegen Südafrika. WM-Gastgeber USA führt seit Monaten Krieg gegen den Iran, US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran..





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