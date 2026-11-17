Der Franzose Mohamed Diallo stellt sich als Herausforderer von Gianni Infantino zur Fifa-Wahl in Rabat. Obwohl Diallo viel Unterstützung erhält, gelten die Chancen auf einen Amtswchsel als gering, da Infantino breite internationale Bündnisse nutzt.

Der französische Fußball funktionär Mohamed Diallo tritt als überraschender Herausforderer des amtierenden Fifa -Präsidenten Gianni Infantino an und konfrontiert ihn mit der Forderung nach einem Wechsel an der Spitze des Weltverbandes. Diallo argumentiert, dass das aktuelle System Infantino nicht weiter operieren dürfe und betont in einem Interview mit der ARD, dass man sich schnell einig war, einen solchen Wechsel zu benötigen. Dieser Schritt erfolgt knapp vier Monate vor der entscheidenden Abstimmung auf dem Fifa -Kongress im marokkanischen Rabat.

Unterschiedliche Führungssstile und Ziele im Fifa-Wahlkampf

Die Auseinandersetzung zwischen Diallo und Infantino ist durch grundverschiedene Ansätze in der Führung des Weltverbandes geprägt. Diallo vertritt einen Ansatz, der sich auf Transparenz, Klarheit und Vertrauen konzentriert, was ihn von seinem Konkurrenten unterscheidet. Er wirft Infantino vor, durch Vorstöße während und nach der Weltmeisterschaft den Ruf und die Einheit des Fußballs schwer beschädigt zu haben. Ein konkretes Beispiel hierfür ist die geplante Strategie Infantinos, Anteile an der Weltmeisterschaft an Investoren zu verkaufen, was jedoch nach heftigem Widerstand scheiterte.

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Biografie von Mohamed Diallo im Fokus der Öffentlichkeit

Die Vita des französischen Kandidaten ist stark vom Fußball geprägt, wenngleich seine berufliche Laufbahn andere Schwerpunkte aufwies. Diallo begann im Alter von sechs Jahren beim FC Nantes mit dem Fußball, obwohl sein Vater Souleymane Diallo, der bei den Olympischen Spielen 1960 das Viertelfinale erreichte und mehrfach französischer Meister wurde, ihn nicht unbedingt zum Boxen animierte. Da er kein Profi-Spieler wurde, studierte Diallo Jura und besuchte die renommierte Pariser Hochschule Sciences Po.

Seine Funktionärskarriere begann in den 1990er Jahren, als ein Vereinspräsident auf ihn zukam und ihn bat, eine neu zu gründende Vereinigung von Vereinspräsidenten und Anteilseignern zu leiten. In der Folge folgten Posten in Delegationen der Uefa und der Fifa, wobei Diallo nach eigenen Angaben Richter der Fifa-Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten ist. 2021 wurde er in den Vorstand des Französischen Fußballverbands gewählt und wurde 2023 Verbandspräsident, kurz darauf auch Mitglied des Uefa-Exekutivkomitees.

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Strategische Hürden und internationale Unterstützung

Trotz der fachlichen und strategischen Eignung, die Diallo als seit über 30 Jahren in der Sportart arbeitender Franzose mitbringt, sieht er sich mit erheblichen Hürden konfrontiert. Der Schweizer Gianni Infantino geht als klarer Favorit in die Abstimmung ein und kann auf die Unterstützung aus Südamerika und Afrika setzen. Zudem tendierten anfangs kritische Verbände aus Asien und Nordamerika zuletzt wieder zum Amtsinhaber.

Diallo verfügt zwar über die Rückendeckung der Uefa mit ihren 55 Mitgliedern, doch bei insgesamt 211 stimmberechtigten Nationalverbänden reicht diese Unterstützung allein nicht aus, um einen Machtwechsel zu erzwingen. Die Erfolgsaussichten eines solchen Wechsels gelten als gering, was auch ein Grund dafür war, dass der 77-jährige Erfolgstrainer Arsène Wenger, den die Uefa eigentlich als Gegenkandidaten aufstellen wollte, sich nach monatelangen Überlegungen nicht zur Wahl stellte.

Ausblick auf den Wahlkampf bis zum Kongress in Rabat

Die Uefa-Erfolgstrainer Arsène Wenger als Gegenkandidaten aufstellen wollte, erschwert Diallo den Wahlkampfstart, da dieser Plan nicht realisiert wurde und nun weitere aussichtsreiche Gegenkandidaten fehlen. Diallo weiß, dass er viele Flugkilometer sammeln und überzeugende Argumente für die Verbände entwickeln muss, um eine Abwahl Infantinos zu erreichen. Der Kandidat, der gut Deutsch spricht, soll nun alle verfügbare Unterstützung erhalten.

Neuendorf betonte, dass Diallo sich durchschlagen müsse, da es eine lange Strecke bis März sei und alle gemeinsam ein Stück weit getragen werden müssten, damit die Kandidatur zum Erfolg wird. Die Situation bleibt gespannt, während Diallo um jeden einzelnen der 211 stimmberechtigten Nationalverbände wirbt, um die politische Mehrheit im Weltsportverband Fifa zu gewinnen.