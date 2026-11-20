Gianni Infantino kandidiert als einziger Bewerber für die FIFA-Präsidentschaft zur Wahl am 18. März in Rabat. Die folgenden Kandidaten werden ironisch als retter des Fußballs diskutiert.

Gianni Infantino stellt sich zur Wiederwahl als Präsident der FIFA und tritt bei der bevorstehenden Wahl in Rabat ohne ernsthaften Gegenkandidaten an. Die Mitgliederversammlung der weltweiten Fußballorganisation findet am 18. März in der marokkanischen Hauptstadt statt, wo Infantino keine Überraschungen bei seiner Bestätigung erwartet. Seine ungeschwächte Position resultiert daraus, dass keine anderen Mitglieder ihr Mandat formell eingereicht haben, was eine klare Machtkonsolidierung signalisiert.

Selbsternannte Retter des Fußballs im fiktiven Rennen

Obwohl die Realität eine einseitige Wahl darstellt, werden in Medienkommentaren und satirischen Diskussionen fiktive Bewerber analysiert, die nach Ansicht der Autoren das Spiel retten könnten. Diese literarische Übung dient der Kritik am aktuellen Zustand der Organisation, indem sie extreme Alternativen oder unerwartete politische Akteure in den Fokus rückt. Die Vorstellung eines offenen Wettbewerbs wird hier genutzt, um Defizite im bestehenden System aufzuzeigen, anstatt tatsächliche Kandidaten vorzustellen.

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Joséf Blatter als symbolischer Erfahrungsträger

Joséf Blatter wird als möglicher Rückkehrer in die Führungsriege diskutiert, wobei seine fast zwei Jahrzehnte dauernde Amtszeit als autoritärer Präsident im Fokus stehen. Mit 90 Jahren gilt er als eine Figur, die aufgrund ihres Alters und ihrer historischen Bedeutung eine besondere Rolle im FIFA-Rat einnehmen könnte. Seine Vergangenheit ist geprägt von der Kritik an seinem Führungsstil, während gleichzeitig anerkannt wird, dass er tiefgreifende Erfahrungen mit der Struktur der globalen Sportorganisation verbindet.

Kontroverse Ideologien und wirtschaftliche Umbrüche

Andere fiktive Vorschläge reichen von radikalen politischen Maßnahmen bis hin zur Abschaffung von Großereignissen wie den Weltmeisterschaften. Ein imaginärer Kandidat würde einen harten Sparkurs durchsetzen und Sponsoringverträge kündigen, um die entstehenden Einnahmen zu vergesellschaften. Solche Szenarien dienen als Spiegel für die wachsende Unzufriedenheit mit dem kommerziellen Druck, der die Organisation ausübt, und fordern eine fundamentale Neuausrichtung der finanziellen Grundlagen.

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Politische Akteure und internationale Persönlichkeiten

Zu den in der Debatte genannten Namen gehören auch Bundeskanzler Friedrich Merz und der US-Präsident Donald Trump, die als unerfahrene, aber mutige Außenseiter gelten. Merz wird dabei als jemand beschrieben, der diplomatische Fähigkeiten im Sport entwickeln möchte, während Trump für seinen direkten Durchsetzungswillen und seine Affinität zu Golf steht. Beide Figuren repräsentieren die Idee, dass politische Härte und internationale Reichweite die notwendigen Eigenschaften für eine Reform sind, obwohl keine offizielle Kandidatur vorliegt.

Domestische Sportfiguren und lokale Hoffnungen

Auch lokale politische Prominenz wie der ehemalige Berliner Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit wird in diesem fiktiven Kontext erwähnt. Als sportbegeisterter Kopf gilt er als potenzieller Kandidat, der von der lokalen Ebene auf die internationale Bühne der FIFA wechseln könnte. Seine Nennung unterstreicht den Wunsch nach einer leadership, die von der Basis her denkt, auch wenn seine Expertise im Tennis liegt und nicht im organisierten Weltfußball.