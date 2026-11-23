Neue Enthüllungen über 50 Millionen Dollar Manager-Boni im gescheiterten FIFA-Deal belasten Gianni Infantino vier Monate vor der Wiederwahl in Rabat.

Vier Monate bevor die FIFA -Präsidentschaftswahl stattfindet, gerät der amtierende Präsident Gianni Infantino unter zunehmenden Druck. Grund für die kritische Berichterstattung sind neue Enthüllungen über einen gescheiterten Investor-Plan, der dem Management der FIFA erhebliche finanzielle Vorteile verschafft hätte. Wie der Guardian und die New York Post am Montag berichteten, wäre dieser Deal, den Infantino im Sommer nach massiver öffentlicher Kritik zurückgezogen hatte, mit lukrativen Bonuszahlungen verbunden gewesen.

Details zum 20-Milliarden-Dollar FFE-Deal

Laut den vorliegenden Medienberichten sollten fünf Prozent der Anteile des geplanten neuen Unternehmens FFE als Bonuspool für die Führungskräfte reserviert werden. Das Unternehmen FFE hätte die kommerziellen Rechte der FIFA-Turniere verwalten sollen. Berechnungen zufolge wären bis zu 50 Millionen Dollar je zusätzlicher Milliarde Dollar Unternehmenswert an das Management ausgezahlt worden.

Also read 69 Maschinen verkauft: Billy Joel versteigert Motorradsammlung für zwei Millionen Dollar

In internen Dokumenten der FIFA und von Hauptinvestor Thrive Capital, einem Unternehmen, das dem Bruder von Donald Trumps Schwiegersohn gehört, hieß es dazu, dies solle einen "ausreichenden Anreiz für gute Leistungen gewährleisten". Infantino wäre laut diesen Berichten als Vorstandsmitglied an der Spitze der FFE gestanden.

Ein an die US-Justiz gerichteter Dokumentenentwurf der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hatte den angesetzten Unternehmenswert von 20 Milliarden Dollar zuvor bereits als "absurd niedrig" bezeichnet. Die UEFA legte damit Argumente vor, die die Angemessenheit der finanziellen Bewertung des Deal-Investors infrage stellen.

Advertisement

Kritik an Transparenz und Ausschreibungsverfahren

Zusätzlich zu den Bonusfragen gab es erhebliche Kritik an der Struktur der Lizenzvergabe. Die kommerziellen Rechte für einen Zeitraum von bis zu 96 Jahren hätten in Lizenzperioden von jeweils zwölf Jahren an die Tochtergesellschaft FFE übertragen werden sollen. Im Fall eines Vertragsbruchs oder die Existenz eines Konkurrenzdeals hätte Thrive Capital demnach eine millionenschwere Entschädigung in Höhe von 1,25 Prozent des Unternehmenswertes zugestanden bekommen.

Es gab keine Ausschreibung, die diese Transaktion begleitet hätte. Dokumente, auf die sich die Berichte stützten, legten nahe, dass die FIFA-Finanzabteilung nicht direkt in die Verhandlungen über die Transaktionsbedingungen eingebunden war. Dies wirft Fragen nach internen Kontrollmechanismen auf.

Eine Anfrage der Redaktion zur Angelegenheit wurde von der FIFA zunächst unbeantwortet gelassen. Der Weltverband hatte die Vorwürfe lange bestritten und stets darauf hingewiesen, dass der Präsident Gianni Infantino persönlich nicht von dem Vorhaben profitiert hätte.

Auswirkungen auf die Wahl in Rabat und Strafanzeige

Gianni Infantino strebt beim FIFA-Kongress im März in Rabat/Marokko seine Wiederwahl an. Er gilt dabei als klarer Favorit in diesem Wahlkampf. Seine Hauptkonkurrenten sind der Franzose Philippe Diallo und der Japaner Kozo Tashima. Die Enthüllungen könnten jedoch die Stimmung unter den Stimmberechtigten beeinflussen.

Advertisement

Parallel zum laufenden Wahlkampf bereitet die UEFA in der Schweiz eine Strafanzeige gegen Gianni Infantino vor. Der Vorwurf betrifft die mögliche "kriminelle Misswirtschaft" im Zusammenhang mit dem gescheiterten Investorendeal. Dieser juristische Schritt unterstreicht die Schwere der Vorwürfe.

Die Kombination aus medialen Enthüllungen und einer potenziellen strafrechtlichen Verfolgung durch die UEFA stellt eine einzigartige Herausforderung für die Wiederwahlkampagne dar. Während Infantino auf die Unterstützung der Basis hofft, bleibt abzuwarten, wie die genannten Dokumente und die Höhe der Bonuszahlungen von den Delegierten gewertet werden.