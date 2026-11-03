Fifa räumt Dokumente zu gescheitertem Investorendeal ein

Nach Kritik der Uefa gewährt die Fifa dem FIFA-Council Einsicht in Unterlagen zum abgebrochenen Verkauf der WM-Rechte an Investoren. Gianni Infantino reagiert auf 42 Fragen.

Der Fußball-Weltverband Fifa wird künftigen Weltmeisterschaften und den Mitgliedern des eigenen Führungsgremiums nach Medienberichten einen detaillierten Einblick in wichtige Dokumente gewähren. Dieser Schritt erfolgt im Zuge eines intensiven Konflikts mit der Europäischen Fußball-Union Uefa, der durch die gescheiterten Verhandlungen über den Verkauf kommerzieller Rechte ausgelöst wurde. Generalsekretär Mattias Grafström hat diese Entwicklung am Montag im Rahmen eines offiziellen Schreibens an die Mitglieder des Fifa -Councils öffentlich bekanntgegeben.

Einsichtnahme in kritische Unterlagen

Interessierte Mitglieder des Fifa-Councils können sich innerhalb der kommenden beiden Wochen beim Hauptsitz des Weltverbands in Zürich anmelden, um die fraglichen Dokumente vor Ort einzusehen. Die Uefa hatte am 19. Oktober einen umfangreichen Fragenkatalog mit insgesamt 42 Punkten an die Fifa übermittelt. Da nicht alle diese Punkte innerhalb der von der Uefa gesetzten Frist bis zum 2. November beantwortet werden konnten, kündigt der Weltverband nun eine transparente Aufklärung in angemessener Zeit an. Eine offizielle Bestätigung der Fifa für die Medien stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen noch aus, obwohl der britische Sender BBC, das Fachportal The Athletic und die britische Nachrichtenagentur PA den Brief bereits gemeldet haben.

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Inhalte der Forderungen der Uefa

Die Uefa verlangt nicht nur Transparenz zu wirtschaftlichen Aspekten, sondern auch detaillierte Auskünfte zur Behandlung von Disziplinarverfahren. Ein zentraler Punkt betrifft den Fall des US-Stürmers Folarin Balogun während der Weltmeisterschaft. Darüber hinaus fordert die europäische Dachorganisation Antworten zu den geschäftlichen und politischen Beziehungen zwischen der Fifa sowie US-Präsident Donald Trump und seiner Familie. Ein weiterer Schwerpunkt der 42 Fragen liegt auf der operativen Unabhängigkeit der verschiedenen Kommissionen der Fifa, insbesondere der Rechts-, Wahl- und Ethikkommissionen, deren Arbeit von den Kritikern in der Uefa infrage gestellt wird.

Hintergrund: Geplatzter Milliarden-Deal

Tatsächlich konzentrieren sich die jetzt zur Einsicht freigegebenen Dokumente offenbar ausschließlich auf den gescheiterten Investorendeal. Fifa-Präsident Gianni Infantino hatte ursprünglich einen Plan vorgelegt, wonach er 20 Prozent der kommerziellen Rechte an der Weltmeisterschaft und weiteren Wettbewerben für mehr als vier Milliarden Dollar an externe Investoren verkaufen wollte. Dieser Plan stieß jedoch auf breiten Widerstand innerhalb des Verbandes und wurde daraufhin aufgegeben. Die Einräumung der Dokumente dient nun dazu, die Umstände dieses Rückzugs zu klären und Missverständnisse bezüglich der finanziellen Strategien des Weltverbands auszuräumen.

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Politische Implikationen für Infantinos Wiederwahl

Die Auseinandersetzung findet in einem politisch angespannten Umfeld statt, da Gianni Infantino im kommenden März die Wiederwahl für eine vierte Amtszeit als FIFA-Präsident anstrebt. Am 24. Oktober hatte er am Rande der U15-WM in Baku erklärt, dass er die 42 Fragen der Uefa beantworten wolle, solange es das Verfahren zulasse. Infantino betonte dabei die Grenzen seiner Handlungsfähigkeit. Die Unterstützung für den 56-jährigen Schweizer ist nach eigenen Angaben in letzter Zeit wieder deutlich gewachsen, während die Uefa bisher keinen Gegenkandidaten benannt hat, wobei die Frist zur Nominierung am 18. November endet.

Reaktion auf Kritik vom Oktober

Die aktuelle Offenlegung von Dokumenten stellt eine direkte Reaktion auf die Kritik dar, die am 15. Oktober auf einer Sitzung des Fifa-Councils geäußert wurde. Aus Sicht von Infantinos Kritikern hatte der Präsident damals keine befriedigenden Antworten auf sehr viele Fragen gegeben. Die jetzige Geste, Einsicht in die Dokumente zu gewähren, soll diese Unzufriedenheit mindern und die Integrität der Führung des Weltverbands unter Beweis stellen. Die Uefa bleibt mit ihrer Forderung nach vollständiger Transparenz jedoch hartnäckig und erwartet eine umfassende Antwort auf alle offenen Punkte in der kommenden Zeit.