FIFA räumt technischen Ausfall bei umstrittenem Elfmeter ein

Beim WM-Spiel Katar gegen Schweiz führte ein umstrittener Elfmeter zu hitzigen Debatten. Die FIFA bestätigte einen technischen Ausfall bei der Abseitserkennung, verteidigte aber die Entscheidung.

Die umstrittene Elfmeter entscheidung im WM-Gruppenspiel zwischen Katar und der Schweiz sorgte für großes Aufsehen und führte zu einer seltenen Stellungnahme der FIFA . In der 17.

Minute erzielte Breel Embolo per Elfmeter das 1:0 für die Schweiz, nachdem Schiedsrichter Hector Martinez auf den Punkt zeigte. Der Grund für die Kontroverse: Vor dem Foul an Torhüter Mahmoud Abunada durch Remo Freuler stand der Schweizer Angreifer im Abseits - zumindest nach Ansicht vieler TV-Zuschauer. Der Video-Assistent (VAR) überprüfte die Szene und bestätigte den Elfmeter, was zu heftigen Diskussionen führte. Die FIFA veröffentlichte entgegen der üblichen Praxis keine 3D-Animation ihrer halbautomatischen Abseitserkennung.

Das war deshalb besonders auffällig, weil der Weltverband bei vorherigen WM-Spielen in vergleichbaren Situationen stets eine solche Grafik nachgereicht hatte. Prominente Fußballexperten wie Gary Neville und Lee Dixon kritisierten die Entscheidung öffentlich und stellten die Korrektheit des VAR-Eingriffs infrage. Der Druck auf die FIFA wuchs, und noch kurz nach Abpfiff gab der Verband zu, dass ein technischer Ausfall die Generierung der Animationsgrafik verhindert habe.

Gleichzeitig betonte die FIFA, dass der VAR-Ablauf nicht beeinträchtigt gewesen sei und die Entscheidung regelgerecht war: "Die vom VAR zur Überprüfung der Position der relevanten Spieler verwendeten Linien zeigten den angreifenden Spieler in keiner der beiden Situationen unmittelbar vor der Elfmeterentscheidung in einer Abseitsstellung", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme. Trotz der frühen Führung und zahlreicher weiterer Torchancen gelang es der Schweiz nicht, ein zweites Tor zu erzielen.

Katar, das bis dahin in seiner noch jungen WM-Geschichte punktlos geblieben war, nutzte in der Nachspielzeit eine seiner wenigen Möglichkeiten zum 1:1-Ausgleich und holte damit den ersten Punkt. Das Spiel endete mit einer Überraschung, denn die Schweiz hatte zuvor klar dominiert. Die Debatte über die Elfmeterentscheidung überlagerte jedoch das sportliche Geschehen und warf Fragen zur Transparenz und Technologie des VAR-Systems auf. Experten forderten eine verbesserte Kommunikation seitens der FIFA, um ähnliche Missverständnisse in Zukunft zu vermeiden.

Der Vorfall zeigt, dass selbst mit modernster Technik menschliche und technische Fehler nicht völlig ausgeschlossen werden können





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