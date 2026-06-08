FIFA-Schiedsrichter aus Somalia bei WM 2026 von Einreise in die USA abgehalten

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika rückt immer näher. Doch es gibt bereits erste Kontroversen: Der somalische Schiedsrichter Mohamed Artan wurde am Miami International Airport in den USA festgehalten und die Einreise verweigert. Obwohl Artan ein gültiges Visum für die USA hatte, wurde er zurück nach Istanbul geflogen. Der 34-Jährige sollte als erster Referee seines Landes bei einer WM zum Einsatz kommen und gehörte zu den 52 Schiedsrichtern, die von der FIFA für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nominiert worden waren.

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika rückt mit großen Schritten näher. In wenigen Tagen startet das Mammut-Turnier mit erstmals 48 Mannschaften. Der Fokus richtet sich immer mehr auf die Nationalteams.

Eine kontroverse Entscheidung hat der Weltverband FIFA getroffen: Der somalische Schiedsrichter Mohamed Artan wurde am Miami International Airport in den USA festgehalten und die Einreise verweigert. Obwohl Artan ein gültiges Visum für die USA hatte, wurde er zurück nach Istanbul geflogen. Der 34-Jährige sollte als erster Referee seines Landes bei einer WM zum Einsatz kommen und gehörte zu den 52 Schiedsrichtern, die von der FIFA für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nominiert worden waren.

Die Gründe für die Verweigerung der Einreise waren zunächst unklar, doch Somalia steht auf einer von der Regierung unter Präsident Donald Trump eingeführten Einreiseverbotsliste





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