FIFA Shoutouts: Fans können Botschaften auf Stadion-Anzeigetafel platzieren - mit strengen Regeln

Die FIFA erlaubt es Fans, während der Weltmeisterschaft kurze Nachrichten auf der Stadion-Anzeigetafel anzeigen zu lassen. Jedoch gelten klare Richtlinien zu Inhalt, Länge und Anzeigezeitpunkt.

Bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft haben Fans die Möglichkeit, persönliche Botschaften auf der Anzeigetafel im Stadion zu platzieren. Diese Funktion, die als ' Shoutout ' bekannt ist, kann für jedes Spiel mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf reserviert werden.

Die FIFA hat dafür ein eigenes System eingerichtet, das es Zuschauern erlaubt, kurze Nachrichten während der Veranstaltung zu teilen. Allerdings unterliegen diese Botschaften strengen Richtlinien. Der Weltverband betont, dass Shoutouts mit beleidigender, missbräuchlicher, diskriminierender oder politischer Sprache nicht akzeptiert werden. Ebenso sind kommerzielle, werbliche oder Marketinginhalte, persönliche Kontaktdaten sowie Verweise auf Spieler, Mannschaften, Offizielle oder Spielergebnisse untersagt.

Die FIFA behält sich das Recht vor, jeden Shoutout nach eigenem Ermessen zu bearbeiten, zu kürzen oder abzulehnen. Zudem dürfen die Nachrichten keine Emojis enthalten und müssen eine maximale Zeichenbegrenzung von 30 Zeichen einhalten. Dennoch bleibt Raum für persönliche Gesten. Eine kurze Liebeserklärung oder sogar ein Heiratsantrag könnte innerhalb dieser Regeln Platz finden.

Fans, die solche Momente planen, sollten jedoch beachten, dass die Anzeige der Botschaften nicht garantiert ist. Laut FIFA werden die 'Super Shoutouts' vor dem Spiel angezeigt, wobei der genaue Zeitpunkt je nach Spieltagsbetrieb variieren kann. Während des laufenden Spiels werden keine Shoutouts eingeblendet. Zeitpunkt, Dauer und Platzierung der Anzeige werden nicht zugesichert, was bedeutet, dass eine Nachricht möglicherweise nicht zur gewünschten oder überhaupt sichtbar wird.

Die Einführung dieser Funktion ist Teil der FIFA-Bemühungen, das Fan-Erlebnis bei großen Turnieren zu verbessern und eine interaktive Verbindung zwischen Zuschauern und dem Ereignis zu schaffen. Gleichzeitig dient die strenge Kontrolle der Inhalte dazu, eine respektvolle und positiv besetzte Atmosphäre im Stadion zu wahren. Die Begrenzung auf 30 Zeichen erfordert von den Fans Kreativität und Präzision. Es bleibt abzuwarten, wie stark diese Option genutzt werden wird und welche Art von Botschaften schließlich die Anzeigetafeln erreichen.

Die FIFA positioniert sich damit als Verwalterin einer globalen Plattform, die sowohl Unterhaltung als auch Verantwortung vereinen soll





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