FIFA übernimmt Millionen-Steuern für Gianni Infantino - Transparenzprobleme brechen auf

Berichte zeigen, dass die FIFA vier Millionen Dollar US-Steuern für Präsident Gianni Infantino zahlte. Die Entscheidung wurde nicht transparent gemacht, obwohl Transparenz nach 2015 versprochen wurde. Infantino steht bereits unter anderem Druck wegen WM-Rechtsverkaufskontroversen.

Die internationale Fußballwelt steht erneut im Fokus der Kritik, nachdem Berichte aufgedeckt haben, dass die FIFA die US- Steuern ihres Präsidenten Gianni Infantino übernommen hat. Laut ausführenden Berichten der New York Times sowie der französischen Tageszeitung Le Monde hat der Weltverband diese finanzielle Belastung vollständig getragen, eine Maßnahme, die offenbar nicht der allgemeinen Öffentlichkeit transparent gemacht wurde.

Steuerantrag im FIFA-Vergütungskomitee

Die Entscheidung für diese steuerliche Unterstützung wurde im Mai des vergangenen Jahres während einer Sitzung des dreiköpfigen Vergütungskomitees der FIFA in Bangkok gefasst. Bruno Chiomento, der als Schweizer Buchhalter für Governance, Compliance und Audit bei der FIFA zuständig ist und gleichzeitig das Komiteevorsitzende innehat, soll den Vorschlag eingebracht haben. Er argumentierte damit, dass die FIFA solche Mehrkosten bereits für etwa zehn weitere Mitarbeiter übernommen habe, die im Zuge der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in die Vereinigten Staaten gezogen waren.

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Das Gremium stimmte diesem Antrag rasch zu. Es wird berechnet, dass der Verband bis zum Ende der dreijährigen Amtszeit Infantinos in den USA rund vier Millionen US-Dollar an Steuern für ihn aufwenden wird. Im Vergleich dazu verdient der FIFA-Präsident laut dem offiziellen Geschäftsbericht jährlich etwa sechs Millionen Dollar. Diese Enthüllung ist besonders brisant, da die FIFA nach dem großen Korruptionsskandal von 2015 öffentlich versprochen hat, die Transparenz ihrer Finanzströme und Vergütungsstrukturen signifikant zu erhöhen.

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Mangelnde Transparenz über Steuerzahlungen

Die Bezüge der Führungsspitze sollten dabei regelmäßig und detailliert veröffentlicht werden, was in diesem konkreten Fall jedoch nicht geschehen ist. In den vorliegenden Dokumenten findet sich kein Hinweis auf diesen speziellen Steuervorteil, was bei mehreren hochrangigen Funktionären des Verbandes auf Unverständnis und Kritik gestoßen sein soll. Die FIFA betonte in ihrer offiziellen Stellungnahme, dass alle internen Vorschriften sowie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen strikt eingehalten worden seien. Es werde zudem darauf hingewiesen, dass Meldepflichten und Steuerauflagen ordnungsgemäß erfüllt würden.

Zahlungen an das Top-Management seien zudem unabhängig geprüft worden. Weitere spezifische Details zur genauen Ausgestaltung der Steuervereinigung machte der Verband vorerst nicht. infantino, der im kommenden März zur Wiederwahl antritt, befindet sich ohnehin bereits in der Kritik. Seit dem Vormonat steht er wegen angeblicher geheimer Absprachen bezüglich des Verkaufs von Weltmeisterschafts-Rechten an ein Unternehmen im Umfeld der Familie von Jared Kushner unter Beobachtung und Diskussion, was die aktuelle Debatte um seine finanzielle Abgeltung noch weiter verschärft.