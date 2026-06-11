Die FIFA hat ein Verbot ausgesprochen, das Trikot von Fußballzwerg Haiti im Fokus hat. Der Grund: Am linken unteren Rand des Jerseys ist eine Illustration der Schlacht von Vertieres aus dem Jahr 1803 abgebildet, die Haitis Unabhängigkeit sicherte. Dieser Darstellung schob der Weltverband nun den Riegel vor. Die Darstellung der Kriegsszene zeigt die Umrisse von sieben Personen, von denen eine weiß-rote Fahne in die Höhe streckt, die an die Flagge Polens erinnert. 1802 hatte Napoleon rund 5000 polnische Legionäre nach Haiti geschickt, um die dortige Revolution niederzuschlagen. Stattdessen schlossen sich viele der entsandten Polen den Aufständischen an, kämpften an deren Seite – und spielten so eine Rolle bei der Erlangung der Unabhängigkeit des karibischen Inselstaates. Somit kann die Abbildung auf dem Heimtrikot Haitis durchaus als Hommage an Polen, das die Qualifikation zur WM verpasste, verstanden werden. Bis heute ist die Geschichte der polnischen Solidarität tief im kollektiven Gedächtnis der haitischen Bevölkerung verankert. Diese historische Darstellung ging der FIFA aber zu weit. Der Verband verbietet auf Trikots nämlich "politische, religiöse oder persönliche Botschaften oder Slogans". Jetzt muss das Design geändert werden.

Die FIFA hat ein Verbot ausgesprochen, das Trikot von Fußballzwerg Haiti im Fokus hat. Der Grund: Am linken unteren Rand des Jerseys ist eine Illustration der Schlacht von Vertieres aus dem Jahr 1803 abgebildet, die Haiti s Unabhängigkeit sicherte.

Dieser Darstellung schob der Weltverband nun den Riegel vor. Die Darstellung der Kriegsszene zeigt die Umrisse von sieben Personen, von denen eine weiß-rote Fahne in die Höhe streckt, die an die Flagge Polens erinnert. 1802 hatte Napoleon rund 5000 polnische Legionäre nach Haiti geschickt, um die dortige Revolution niederzuschlagen. Stattdessen schlossen sich viele der entsandten Polen den Aufständischen an, kämpften an deren Seite – und spielten so eine Rolle bei der Erlangung der Unabhängigkeit des karibischen Inselstaates.

Somit kann die Abbildung auf dem Heimtrikot Haitis durchaus als Hommage an Polen, das die Qualifikation zur WM verpasste, verstanden werden. Bis heute ist die Geschichte der polnischen Solidarität tief im kollektiven Gedächtnis der haitischen Bevölkerung verankert. Diese historische Darstellung ging der FIFA aber zu weit. Der Verband verbietet auf Trikots nämlich "politische, religiöse oder persönliche Botschaften oder Slogans". Jetzt muss das Design geändert werden





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