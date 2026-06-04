Fifa verbietet wiederverwendbare Wasserflaschen in den WM-Stadien

Die Fifa hat ihren Verhaltenskodex für die WM-Stadien geändert und wiederverwendbare Wasserflaschen verboten. Die Änderung wurde auf Sicherheitsbedenken begründet. Experten warnen vor möglichen Gesundheitsgefahren durch die hohen Temperaturen während der WM.

In den USA, Mexiko und Kanada dürfen Zuschauer leere Wasserflaschen nicht mit ins Stadion bringen. Das gilt trotz angekündigter Temperaturen von teilweise mehr als 30 Grad.

Die Fifa hat ihren Verhaltenskodex für die WM-Stadien kurz vor Turnierbeginn geändert. Dort heißt es nun ausdrücklich, dass wiederverwendbare Wasserflaschen nicht ins Stadion mitgebracht werden dürfen. Die Änderung wurde auf Sicherheitsbedenken begründet. Mehrere WM-Austragungsorte hatten bereits wiederverwendbare Flaschen verboten.

Deshalb entschied sich die Fifa, Flaschen komplett zu untersagen, um Risiken und Verletzungen für Spieler und Besucher zu vermeiden. Die Preise für Wasser in den Stadien sollen laut Fifa unverändert bleiben. Experten warnen vor möglichen Gesundheitsgefahren durch die hohen Temperaturen während der WM. Insgesamt stehen 104 Partien auf dem Spielplan.

Laut einem Bericht der Forschungsgruppe 'World Weather Attribution' könnten 26 Spiele unter Bedingungen ausgetragen werden, bei denen für Sportler ein erhöhtes Risiko besteht. Für die Profis dürfte es deshalb regelmäßig Trinkpausen geben. Die Fans dagegen müssen ihre Getränke im Stadion kaufen - ausreichendes Trinken wird damit zur Preisfrage





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