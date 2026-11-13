Fifa verliert Gerichtsverfahren in New York: Infantino bleibt im Amt

Ein US-Gericht weist Fifa-Antrag ab. Uefa erhält keine Dokumente zum WM-Deal. Gianni Infantino tritt bei der Wahl am 18. März 2027 erneut an.

Der Fußball-Weltverband Fifa hat einen wichtigen rechtlichen Schritt im Konflikt mit der Europäischer Fußballverband ( Uefa) verloren. Ein Bundesgericht in New York hat den Antrag zweier Fifa -Tochtergesellschaften zurückgewiesen, der verhindern sollte, dass interne Unterlagen zu einem gescheiterten Investitionsdeal für die Weltmeisterschaft offengelegt werden.

Richterin Vargas lehnt Fifa-Antrag ab

Bezirksrichterin Jeannette Vargas hat ihre Entscheidung in einem ausgedehnten, achtseitigen Dokument dargelegt. In ihrer Begründung verwies sie darauf, dass die vorliegenden Beweismittel keinen Hinweis darauf liefern, dass die in den Vereinigten Staaten ansässigen Einheiten der Fifa oder die Fifa selbst als direkte Prozessparteien in dem angedrohten Strafverfahren in den USA fungieren werden.

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Diese rechtliche Einschätzung ist entscheidend, da sie die Grundlage für die Herausgabepflicht der Dokumente bildet. Ohne eine formale Antragsberechtigung der amerikanischen Fifa-Einheiten konnte das Gericht den Einspruchsversuch der FIFA-Vertretung nicht als haltbar betrachten. Die Richterin stellte klar, dass die Struktur der Organisation hier nicht den Erwartungen der klagenden Partei entsprach.

Hintergrund: Uefa sucht Beweise gegen Infantino

Der Rechtsstreit dreht sich um die Vorbereitungen eines Deals mit Investoren, bei dem US-Kapitalgeber im Spiel waren. Konkret geht es um Unternehmen von Joshua Kushner, dem Bruder von Jared Kushner, der als Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump eine bekannte Persönlichkeit im internationalen Umfeld ist.

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Die Uefa verfolgt mit ihrem Antrag das Ziel, über den US-Justizweg an Informationen zu gelangen, die ein mögliches Fehlverhalten von Fifa-Präsident Gianni Infantino bei der Aushandlung dieses WM-Deals aufdecken könnten. Ziel der Europäer ist es, ein Strafverfahren gegen Infantino in der Schweiz in Gang zu setzen, um ihn von seinem Amt zu entfernen.

Die Uefa hatte im vergangenen Monat August einen entsprechenden Antrag in den USA eingereicht. Die Fifa versuchte nun, diesem Vorhaben durch den Prozess vor den US-Gerichten zu begegnen, indem sie behauptete, die Dokumentenherausgabe würde ihre Rechte verletzen. Die US-Richterin merkte in ihrer Entscheidung an, dass paradoxerweise gar nicht der Weltverband selbst die eigentliche Partei im Verfahren ist, sondern stattdessen der Präsident der Organisation, Gianni Infantino.

Fifa hält an Rechtsposition fest

Trotz der ablehnenden Entscheidung der New Yorker Justiz gibt der Weltverband nicht auf. Laut Nachrichtenagentur AP hält die Fifa weiterhin an ihrer Überzeugung fest, dass der Antrag der Uefa inhaltlich unbegründet ist. Eine offizielle Erklärung des Verbandes betonte, das Gericht habe sich nicht mit der sachlichen Richtigkeit des Uefa-Antrags auseinandergesetzt.

Die Fifa argumentiert, dass keine Dokumente herausgegeben werden müssen, solange keine formale Prozessbeteiligung der US-Einheiten gegeben ist. Diese Haltung soll sicherstellen, dass interne Kommunikationswege und Geschäftsunterlagen vor der Öffentlichkeit und den Konkurrenten geschützt bleiben, solange die rechtliche Grundlage nicht eindeutig gegeben ist.

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Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahl 2027

Für die Uefa hat Gianni Infantino mit den Plänen für die Investoren eine unüberschreitbare rote Linie verletzt. Die europäischen Fußballverbände streben daher aktiv ein Ende seiner Präsidentschaft an. Dennoch lässt sich der Schweizer nicht davon abbringen, am 18. März 2027 für eine vierte Amtszeit zu kandidieren.

Infantino genießt dabei eine breite Unterstützung von nationalen Verbänden in Afrika, Asien und Südamerika. Diese Regionen bilden das stabile Fundament seiner Wiederwahlkampagne, da sie traditionell starke Stimmen im Exekutivkomitee haben. Bis zu dem genannten Termin können noch ein oder mehrere Gegenkandidaten präsentiert werden, um den Wettbewerb zu erhöhen.

Letztens gab es Berichte, die darauf hindeuteten, dass die Trainer-Legende Arsène Wenger, der 77-jährige Franzose, gegen Infantino antreten könnte. Falls sich dies bestätigt, würde dies eine direkte Konfrontation zwischen den alten und neuen Führungsstrukturen im Fußball bedeuten. Die aktuelle rechtliche Niederlage der Fifa könnte die Dynamik dieses Wahlkampfs beeinflussen, auch wenn sie das Amt des Präsidenten derzeit nicht direkt gefährdet.