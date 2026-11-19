Gianni Infantino verteidigt sein Amt gegen Philippe Diallo und Kohzo Tashima. Die Wahl findet am 18. März in Rabat statt. Hier sind alle Details zur Kandidatur.

Gianni Infantino steht vor der Wiederwahl als FIFA -Präsident und muss sich bei der Abstimmung im März zwei ernsthaften Herausforderern stellen. Der 56 Jahre alte Amtsinhaber aus der Schweiz tritt am 18. März auf dem FIFA -Kongress in Rabat/Marokko an. Die offiziellen Bewerber wurden am Donnerstag bekannt gegeben, einen Tag nach dem Ende der Bewerbungsfrist. Neben Infantino kandidieren der 63-jährige Franzose Philippe Diallo und der 68-jährige Japaner Kohzo Tashima.

Kandidaturen und Nominierungsprozesse

Die FIFA hat bestätigt, dass die eingegangenen Kandidaturen an die Wahlkommission weitergeleitet wurden. Diese Kommission prüft die Unterlagen und entscheidet endgültig über die Zulassung der Kandidaten. Jeder Bewerber muss nachweisen, dass er von mindestens fünf FIFA-Mitgliedsländern unterstützt wird. Dieser Nominierungsprozess stellt eine hohe Hürde dar, die nicht jeder Kandidat überwinden kann. Spätestens am 18. Februar werden die FIFA-Mitgliedsverbände offiziell über die Namen der zugelassenen Kandidaten informiert.

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Wahlkampf und Stimmgewichtung

Für den Wahlsieg benötigt ein Kandidat 106 Stimmen von den 211 wahlberechtigten FIFA-Mitgliedern. Die geografische Verteilung der Stimmen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Europa verfügt über 55 Stimmen, gefolgt von Afrika mit 54 Stimmen. Asien bringt 46 Stimmen ein, während Nord-, Mittelamerika und die Karibik 35 Stimmen zusteuern. Ozeanien und Südamerika haben mit jeweils 11 und 10 Stimmen das geringste Gewicht in der Abstimmung. Diese Machtverhältnisse prägen die Strategie der Kandidaten.

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Positionen der Beteiligten

Gianni Infantino gilt trotz heftiger Kritik von zahlreichen Seiten als Favorit der Wahl. Der seit über zehn Jahren im Amt befindliche Schweizer behält die Oberhand in der Einschätzung der Experten. Philippe Diallo wird als der Kandidat der Europäischen Fußball-Union (UEFA) betrachtet. Die UEFA steht weitgehend in Opposition zu Infantino und fördert diesen französischen Verbandsboss aktiv. Diallo repräsentiert somit die europäische Perspektive im Kontrast zur aktuellen Führung.

Äußere Umstände und Ergebnisse

Kohzo Tashima tritt als klarer Außenseiter in den Prozess ein. Der japanische Bewerber hat keine vergleichbare institutionelle Rückendeckung wie sein französischer Konkurrent. Der frühere Schweizer Fußballprofi Ramon Vega hat die Nominierungs-Hürde offensichtlich nicht geschafft. Sein Name taucht nicht in der Liste der zugelassenen Kandidaten auf. Dies reduziert die Zahl der ernstzunehmenden Herausforderer auf zwei Personen, wobei Diallo als der einzige mit realistischen Chancen gilt.