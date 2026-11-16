Jürgen Klopp und die Uefa-Opposition fordern Gianni Infantino zur Rede. Mit ablaufender Nominierungsfrist am Mittwoch rückt Philippe Diallo als Herausforderer in den Fokus der Fifa-Wahl am 18. März 2027.

Jürgen Klopp hat die wachsende Unzufriedenheit über die Amtsführung von Gianni Infantino klar artikuliert und die Opposition zur schnellen Kandidatensuche aufgefordert. Der deutsche Bundestrainer befürwortet ein Ende der Ära des Schweizer Fifa-Präsidenten und erwartet, dass die europäischen Fußballverbände rechtzeitig vor der Deadline einen würdigen Nachfolger nominieren.

Kritik an Infantino und Fristendspurt

Jürgen Klopp betonte, dass die Meinung in der Fußballwelt einhellig sei, dass ein Wechsel an der Spitze des Weltverbandes sehr viel Sinn machen würde. Er forderte einen Kandidaten, der die Geschicke der Fifa integer und mit einer echten Liebe zum Fußball leitet. Diese Position schloss sich der 59-Jährige einer breiteren Bewegung an, die die aktuelle Führung als nicht mehr zeitgemäß empfindet. Das Problem für die Gegner besteht darin, dass die Zeit für die Nominierung von Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 18. März 2027 rapide abläuft.

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Philippe Diallo als möglicher Herausforderer

Vor dem Hintergrund der knappen Frist wird der französische Verbandschef Philippe Diallo in den Medien als potenzieller Kandidat gehandelt. Das englische Blatt The Guardian nannte den 63-Jährigen in einer großen Uefa-Sitzung am Dienstag als heißen Favoriten. Dies ist überraschend, da Diallo keinen aktiven Fußball-Hintergrund besitzt und sich bisher aus dem internen Zirkel der Kritiker heraushielt. Viele Funktionäre scheuen das hohe Risiko einer Niederlage, die oft das Karriereende bedeutet.

Absage prominenter Namen und strategische Züge

Zuvor waren Namen wie David Beckham oder der Franzose Arséne Wenger im Gespräch, um Infantino abzulösen. Arséne Wenger gilt zwar als Wunschkandidat von Jürgen Klopp, hat seine Beteiligung an der Wahl jedoch laut Medienberichten bereits abgewinkt. Die Opposition sucht weiterhin nach einer Person, die moralisch über jeden Zweifel erhaben ist und Strahlkraft besitzt. Bislang hat sich keiner der großen Verbandschefs wie Aleksandar Ceferin oder Victor Montagliani zum Machtkampf gestellt.

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Infantinos Position und juristische Spannungen

Während die Opposition noch sortiert, wirkt Gianni Infantino ungerührt und macht Wahlkampf. Er gibt an, Unterstützung aus Afrika, Asien, Südamerika und Ozeanien zu haben, was für eine vierte Amtszeit theoretisch reichen könnte. Da alle 211 Nationalverbände eine Stimme besitzen, wäre ein Gegenkandidat ohne europäische Unterstützung kaum chancenlos. Juristisch ist der Schweizer jedoch nicht unangefochten, da die Uefa ihn in der Schweiz wegen angeblicher ungetreuer Geschäftsbesorgung verklagen will.

Weiterer Prozess und Wahlvorbereitungen

Die Uefa hat Anträge vor Gerichten in den USA gestellt, um Beweise für den umstrittenen WM-Investorenplan von Infantino im Sommer zu sichern. Dieser Deal wurde laut Vorwürfen an den Institutionen des Weltverbandes vorbei vorangetrieben. Noch gibt es keine finale Entscheidung, ob die Uefa die Unterlagen erhält, da Anträge von Tochterfirmen bisher abgelehnt wurden. Die nächste digitale Konferenz der 55 Uefa-Verbände findet am Dienstag statt, um die strategische Ausrichtung vor der Wahl am Donnerstagmorgen zu klären.