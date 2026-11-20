Kozo Tashima verzichtet auf Rückzug trotz schlechter Chancen. Er und Philippe Diallo stehen zur Wahl. Details zum Machtkampf im Weltverband.

Gianni Infantino sieht sich für die anstehende Präsidentschaftswahl der FIFA mit ernhafter Konkurrenz konfrontiert. Neben dem französischen Verbandsoberhaupt Philippe Diallo tritt auch der Japaner Kozo Tashima als Kandidat an. Dieser hat klar signalisiert, dass er seine Nominierung trotz der als gering eingeschätzten Siegchancen nicht zurückziehen wird.

Außenseiter Tashima strebt Präsidentschaft an

Der sechundsiebzigjährige Tashima, früherer Vorsitzender des japanischen Fußballverbands, will die FIFA strukturell verändern. Er betonte in einem Interview mit japanischen Reportern, dass er keine Gespräche mit Diallo führen wolle, um die eigenen Chancen zu verbessern, sondern um gemeinsam die Verbandsreform voranzutreiben. Er betrachte den Franzosen nicht als politischen Gegner, sondern als einen Mitstreiter für ähnliche Ziele.

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Diallo favorisiert Bündnis gegen Infantino

Philippe Diallo, der von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) unterstützt wird, gilt als der klare Favorit, um den amtierenden Präsidenten Gianni Infantino abzulösen. Diallo hatte zuvor angedeutet, dass er seine Kräfte mit anderen Interessenten bündeln wolle. Tashima gab an, erst sehr spät von der Kandidatur des Franzosen erfahren zu haben, weshalb bisher noch kein direkter Kontakt bestand. Dennoch bezeichnete er Diallos Einstieg in den Wahlkampf als ermutigend für die Reformbewegung.

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Wahlsystem und Hürden in Marokko

Die Kandidatenliste für den FIFA-Kongress in Rabat am 18. März in Marokko ist nun offiziell veröffentlicht. Für die Wahl des neuen Präsidenten benötigt ein Kandidat mindestens 106 Stimmen von den 211 wahlberechtigten FIFA-Mitgliedsverbänden. Infantino, der seit mehr als zehn Jahren im Amt ist, bleibt trotz starker Kritik aus verschiedenen Lagern der favorisierte Amtsinhaber. Die politische Landschaft im Weltverband ist durch die Unterstützung Diallos durch die UEFA deutlich polarisiert.

Gründe für das Engagement von Tashima

Tashima erklärte, dass sein Ziel nicht primär die persönliche Machterlangung sei. Der 68-Jährigeargumentierte, dass das Amt des FIFA-Präsidenten der effektivste Weg sei, um den Weltverband zu reformieren und zu verbessern. Er plant, mit zahlreichen Vertretern verschiedener Konföderationen zu sprechen, um seine Visionen zu erläutern. Seine Kandidatur wird aktuell noch nicht durch breite politische Rückenwind aus den Mitgliedsländern gestützt.