FIFA-Website: Peinlicher Fehler sorgt für Wirbel bei Ticket-Verkauf

Ein Fehler auf der offiziellen Fifa-Website hat zu einer peinlichen Panne bei Ticket-Verkäufen geführt. Dutzende Fans durften sich über kostenlose Eintrittskarten freuen, ohne einen Cent gezahlt zu haben. Die Fifa rudert zurück und fordert die Käufer auf, die Zahlung des korrekten Betrags vorzunehmen.

Eine peinliche Ticket-Panne sorgt für Wirbel beim Weltverband . Dutzende Fans durften sich plötzlich über kostenlose Eintrittskarten für das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko freuen, weil auf der offiziellen Fifa-Website ein Fehler passiert war.

Rund 60 Anhänger hatten ihre Tickets regulär bestellt, doch aufgrund eines früheren Zahlungsproblems während des Bestellvorgangs wurden die Karten offenbar ohne korrekte Abbuchung zugeteilt. Die Fans hielten also plötzlich gültige WM-Tickets in der Hand - ohne einen Cent gezahlt zu haben. Jetzt rudert die Fifa zurück. Der Weltverband bestätigte auf dpa-Nachfrage den Vorfall und verschickte am Mittwoch entsprechende Mitteilungen an die Betroffenen.

Darin heißt es, dass die Tickets zwar weiterhin reserviert bleiben, die Käufer aber aufgefordert wurden, die Zahlung des korrekten Betrags vorzunehmen. Mit anderen Worten: Zahlen oder zittern. Immerhin: Die Karten wurden nicht einfach storniert. Wer den offenen Betrag begleicht, darf trotzdem ins Stadion.

Die Fifa erklärte zudem, man bedaure den Fehler und mögliche Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden seien. Für viele Fans dürfte der Schreck groß gewesen sein.

Schließlich startet die WM bereits am Donnerstag mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt. Millionen fiebern dem Turnier entgegen - und die Nachfrage nach Tickets ist riesig. Es wird bald ernst. Am 14.

Juni trifft das DFB-Team in Houston auf WM-Neuling Curaçao. Danach warten in der Gruppenphase die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Klar ist: Kurz vor dem größten Fußballfest der Welt kann sich die FIFA so einen Fauxpas eigentlich nicht leisten





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA Ticket-Panne WM-Tickets Fehler Weltverband

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fehler beim Wäsche waschen: Das sollten Sie vermeidenManche Fehler beim Waschen der Wäsche können auf Dauer recht teuer werden. Dabei lassen sie sich in der Regel leicht vermeiden, wenn Sie ein paar Tipps beachten.

Read more »

Fifa verbietet Wasserflaschen bei der WM trotz Hitze: Wissenschaftler warnen, die Fifa winkt abZuletzt hatte die Fifa noch angekündigt, Fans könnten zu den WM-Spielen leere Wasserflaschen mitbringen, um gesundheitlichen Schäden aufgrund extremer Hitze vorzubeugen. Jetzt gibt der Weltverband zu verstehen: Eigene Flaschen sind doch verboten. Die Wissenschaft warnt weiter vor den Risiken.

Read more »

„FIFA World Cup“: Erstes FIFA-Spiel nach EA-Aus kommt von NetflixDas erste FIFA-Spiel seit dem Bruch mit EA heißt „FIFA World Cup: Launch Edition“ und läuft auf Netflix. FIFA-Präsident Infantino schwärmt in höchsten Tönen.

Read more »

Ticket-Panne: Fifa vergibt WM-Karten versehentlich kostenlosWegen eines Fehlers auf der Fifa-Website haben Dutzende Fans kostenlose Tickets für die bevorstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko erhalten.

Read more »