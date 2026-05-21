Die Berliner Verwaltung hat seit Monaten die übliche Form des Brandenburger Tor angekündigt. Jetzt, kurz vorm Eröffnungsspiel, ist den Berlinern klar geworden, dass es diesmal kein Sommermärchen geben kann.

Die Fanmeile wurde abgesagt. Statt des Sommermärchens kommt nämlich eine Nachttime-Saga zur Aufführung. Wegen der Zeitverschiebung beginnen Spiele nach deutscher Zeit mal um 2, mal um 3, mal um 5 Uhr morgens. In der Vorrunde hat Glück, der Auftakt gegen Curacao geht um 19 Uhr los.

Die Elfenbeinküste und Ecuador treten um 22 Uhr gegen uns an. Die Vorrunde wird wohl etwas langweilig. Österreich gegen Jordanien oder Haiti gegen Schottland klingt ähnlich interessant wie Rosenkohl in Erdbeersoße. Wie sollen wir die Zeit bis 2 oder 3 herumbringen?

Mal wieder ''Siedler von Catan'' spielen? Heutzutage guckt man das Spiel aus der Nacht vorm Frühstück schnell weg, auf dem Laptop, mit Schnellvorlauf in 20 Minuten. Vom Feeling her ist das kein gutes Gefühl, aber die FIFA will's ja nicht anders. spirituelle Änderungen sind nicht geplant. Sidelineneinrichtungen ebenfalls nicht geplant. Auch FanartikelJahren nicht geplant





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