FIFA Weltmeisterschaft 2026: Verbot von öffentlichen Küssen und anderen ungewöhnlichen Regeln in den Stadien

Die FIFA WM 2026 in Nordamerika führt strenge Verhaltensregeln ein. Neben klassischen Verboten wie Waffen sind auch Mehl, Luftballons und ausgedehnte Küsse in vielen Stadien nicht erlaubt. Ein Überblick über die ungewöhnlichen Vorschriften.

Bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA , Kanada und Mexiko gelten in den teilnehmenden Stadien strikte Regeln , die über die üblichen Sicherheitsvorschriften hinausgehen. Während in Deutschland ein Kuss in der Halbzeitpause mit dem Partner völlig normal ist, wird solch eine öffentliche Zuneigung in manchen Spielstätten der WM 2026 als unangemessen eingestuft und ist ausdrücklich verboten.

Der Weltfußballverband FIFA hat eine umfassende Liste verbotener Gegenstände für die 16 Austragungsorte veröffentlicht. Neben klassischen Risikogegenständen wie Waffen, Sprengstoffen, Werkzeugen, Spraydosen, Drogen und radioaktiven Materialien sind auch scheinbar harmlose Alltagsgegenstände wie Mehl, Toilettenpapier oder Luftballons nicht erlaubt. Diese strengen Bestimmungen sollen für einen reibungslosen und sicheren Ablauf des Turniers sorgen. Doch nicht nur die Mitnahme von Gegenständen wird kontrolliert.

Bereits beim Betreten des Stadions werden die Fans über Lautsprecherdurchsagen über unerwünschte Verhaltensweisen informiert. So wurden Zuschauer bei Spielen wie der Partie zwischen den USA und Algerien in Kansas City explizit darauf hingewiesen, dass lautes Fluchen, Rauchen, Vapen, beleidigende Gesten sowie illegale Wettaktivitäten untersagt sind. Die FIFA legt also großen Wert auf eine family-friendly Atmosphäre und bestimmte Normen des öffentlichen Auftretens, die über das rein sportliche Ereignis hinausgehen.

Ein besonderer Punkt, der international für Aufmerksamkeit sorgt, ist das Verbot von "unangemessenen öffentlichen Liebesbekundungen". Laut einem Bericht der Bild-Zeitung verlangt die FIFA von den Stadionbetreibern, dass Besucher auf ausgedehnte Küsse und andere zärtliche Handlungen verzichten. Aus US-amerikanischer Sicht können darunter auch intensives Knutschen fallen, während kurze Küsse noch als akzeptabel gelten. Diese Regelung spiegelt kulturelle Unterschiede wider und zeigt, wie stark sich lokale Gesetze und Sitten auf die Durchführung einer globalen Sportveranstaltung auswirken können.

Für viele internationale Fans mag diese Vorschrift überraschend oder sogar skurril erscheinen, für die FIFA ist sie jedoch Teil eines umfassenden Sicherheits- und Ordnungskonzepts, das mögliche Störungen im Vorfeld verhindern soll





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