Die Eröffnung des FIFA-Weltmeisterschaft-Turniers am Donnerstag im Aztekenstadion wird von Problemen der Bevölkerung überschattet. Vor der Eröffnungsfeier und dem Spiel Mexiko gegen Südafrika sind die Probleme groß. Vor allem die Kritik, dass die Stadtregierung für die Touristen aus aller Welt Kosmetik betreibt, während die Capitalinos (Bewohner der Hauptstadt) nichts Besseres ändern. Beispiele sind die Lila-Streichung öffentlicher Bauwerke durch Bürgermeisterin Clara Brugada und die Installation von Plastik-Kronleuchtern in der Metrostation Hidalgo. Auch die Ciclovía La Gran Tenochtitlán, eine Fahrradspur entlang der Hauptachse der Stadt, stößt auf Widerstand durch die Prostituierten und die Radfahrer. Die Freier können ihre Autos nicht mehr einfach anstellen, was zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Gruppen führt. Die vielen Videos auf Social Media zeigen, wie mehrere Prostituierte einen Radler anhalten, ihm sein Handy abnehmen und es auf den Boden schmeißen. Die Tatsache, dass der Umbau des internationalen Flughafens Benito Juárez noch nicht abgeschlossen ist, wird von vielen Capitalinos nur noch mit einem Schulterzucken bedacht. Ebenso die Tatsache, dass die Stadtverwaltung kurz vor dem Turnier noch Blumen und Bäume herankarrt, um die Metropole schöner wirken zu lassen.

Die Eröffnung des FIFA-Weltmeisterschaft-Turniers am Donnerstag im Aztekenstadion wird von Problemen der Bevölkerung überschattet. Vor der Eröffnungsfeier und dem Spiel Mexiko gegen Südafrika sind die Probleme groß.

Vor allem die Kritik, dass die Stadtregierung für die Touristen aus aller Welt Kosmetik betreibt, während die Capitalinos (Bewohner der Hauptstadt) nichts Besseres ändern. Beispiele sind die Lila-Streichung öffentlicher Bauwerke durch Bürgermeisterin Clara Brugada und die Installation von Plastik-Kronleuchtern in der Metrostation Hidalgo. Auch die Ciclovía La Gran Tenochtitlán, eine Fahrradspur entlang der Hauptachse der Stadt, stößt auf Widerstand durch die Prostituierten und die Radfahrer.

Die Freier können ihre Autos nicht mehr einfach anstellen, was zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Gruppen führt. Die vielen Videos auf Social Media zeigen, wie mehrere Prostituierte einen Radler anhalten, ihm sein Handy abnehmen und es auf den Boden schmeißen. Die Tatsache, dass der Umbau des internationalen Flughafens Benito Juárez noch nicht abgeschlossen ist, wird von vielen Capitalinos nur noch mit einem Schulterzucken bedacht.

Ebenso die Tatsache, dass die Stadtverwaltung kurz vor dem Turnier noch Blumen und Bäume herankarrt, um die Metropole schöner wirken zu lassen





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