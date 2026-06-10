Fifa-WM 2026: Größtes und lukrativste Sportereignis aller Zeiten mit hohem CO₂-Ausstoß

Die Fifa-WM 2026 wird zum größten und womöglich lukrativsten Sportereignis aller Zeiten. Der CO₂-Ausstoß wird einen Negativrekord für Sportevents aufstellen. Anders als bei den Olympischen Spielen, bei denen der CO₂-Fußabdruck bei den letzten Malen immer weiter verringert wurde, ist bei der Fifa-WM der Männer das Gegenteil der Fall. Die WM-Emissionen dürften sich auf fünf bis neun Millionen Tonnen CO₂ belaufen. Bemerkenswert: Alle 16 WM-Stadien existierten bereits. Somit fiel kein zusätzlicher CO₂-Ausstoß für den Bau an, wie es bei anderen Weltmeisterschaften der Fall war. Vielmehr sind es die Distanzen zwischen den Spielorten, die zurückgelegt werden müssen. Mit Mexiko, Kanada und den USA sind drei riesige Länder Ausrichter und erfordern viele Reisekilometer für Teams, Funktionäre und Fans per Flugzeug – die ohnehin größte CO₂-Quelle bei Sportereignissen.

Das Turnier wird zum größten und womöglich lukrativsten Sport ereignis aller Zeiten. Der CO₂-Ausstoß wird einen Negativrekord für Sport events aufstellen. Anders als bei den Olympischen Spielen, bei denen der CO₂-Fußabdruck bei den letzten Malen immer weiter verringert wurde, ist bei der Fifa-WM der Männer das Gegenteil der Fall.

Laut einer Untersuchung der Universität dürften sich die WM-Emissionen auf fünf bis neun Millionen Tonnen CO₂ belaufen. Bemerkenswert: Alle 16 WM-Stadien existierten bereits. Somit fiel kein zusätzlicher CO₂-Ausstoß für den Bau an, wie es bei anderen Weltmeisterschaften der Fall war. Vielmehr sind es die Distanzen zwischen den Spielorten, die zurückgelegt werden müssen.

Mit Mexiko, Kanada und den USA sind drei riesige Länder Ausrichter und erfordern viele Reisekilometer für Teams, Funktionäre und Fans per Flugzeug – die ohnehin größte CO₂-Quelle bei Sportereignissen. Fifa-Präsident Gianni Infantino hatte 2021 versprochen, die Weltmeisterschaften klimafreundlicher zu machen und deren Emissionen zu "messen, reduzieren und auszugleichen". Umweltexperten fordern eine Obergrenze bei der Zahl der Teilnehmer. Die WM 2030 wird auf drei Kontinenten und in sechs Ländern ausgetragen – mit entsprechend hohem Reiseaufwand.

Die WM 2034 findet in Saudi-Arabien statt, mit dem Ölkonzern Aramco als Hauptsponsor





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