FIFA-WM 2026: Spielplan der deutschen Nationalmannschaft und mögliche K.o.-Runden-Gegner

Die geplante Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird mit 48 Nationen erstmals ein neues Format haben. Deutschland startet am 14. Juni in Gruppe E. Hier finden Sie den kompletten Spielplan des DFB-Teams, die Anstoßzeiten und alle möglichen Wege durch die K.o.-Phase, inklusive potenzieller Gegner wie Portugal, Niederlande oder Top-Favoriten.

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet erstmals eine Fußball-Weltmeisterschaft mit 48 teilnehmenden Nationen statt. Das Turnier, das gemeinsam von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet wird, markiert einen historischen Meilenstein im internationalen Fußball.

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt der Kampf um den Titel am 14. Juni mit ihrem ersten Gruppenspiel. Die Spiele der deutschen Mannschaft finden in verschiedenen Stadien der USA statt, wobei die genauen Spielorte von den jeweiligen K.o. -Runden abhängen.

Die DFB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost und muss sich dort gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz durchsetzen. Diese Gegner erscheinen zunächst lösbar, doch insbesondere die Schweiz und Schottland haben in der jüngsten Vergangenheit bewiesen, dass sie deutschen Teams durchaus gefährlich werden können. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann muss daher von Beginn an konzentriert auftreten. Die Besonderheit des neuen Formats mit 48 Teams liegt in der komplizierten K.o.

-Phase: Nach der Gruppenphase qualifizieren sich nicht nur die Gruppenersten und -zweiten, sondern auch die acht besten Gruppendritten für die Runde der letzten 32. Dadurch ergeben sich vielfältige Szenarien für den weiteren Turnierverlauf. Sollte Deutschland als Gruppensieger der Gruppe E hervorgehen, trifft die Mannschaft im Achtelfinale (in diesem Format Sechzehntelfinale genannt) am 29. Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der besten Gruppendritten.

Mögliche starke Gegner wären hier unter anderem die Niederlande oder Belgien, die ebenfalls in Gruppen mit niedrigerer Spielstärke antreten und daher gute Chancen auf einen dritten Platz haben. Bei einem zweiten Platz in der Gruppe E würde das deutsche Team am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I antreten. In dieser Gruppe spielen unter anderem favorisierte Nationen wie Portugal und Georgien, die beide das Potenzial haben, den Gruppensieg zu erreichen.

Ein Duell mit Portugal wäre dabei eine hochkarätige Begegnung, die bereits in früheren Turnieren für Furore gesorgt hat. Sollte Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten das Achtelfinale erreichen, wartet unweigerlich ein Gruppensieger als Gegner. Dann könnten Top-Nationen wie Brasilien, Argentinien oder Frankreich auf dem Programm stehen, was eine deutlich schwierigere Aufgabe darstellen würde. Das Endspiel des Turniers findet am 19.

Juli in New York/New Jersey statt. Zusätzlich zu den Spielplaninformationen ist zu beachten, dass die Kader- und Nominierungsbekanntgaben aller teilnehmenden Teams in den kommenden Wochen erfolgen werden, wobei der deutsche Kader voraussichtlich Mitte Mai präsentiert wird





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Deutsche Nationalmannschaft DFB Spielplan Gruppe E K.O.-Phase Achtelfinale Julian Nagelsmann 48 Teams Turnierformat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Spielplan der deutschen Nationalmannschaft - Alle Termine und SzenarienAb dem 11. Juni 2026 kämpfen erstmals 48 Nationen um den WM-Titel in den USA, Kanada und Mexiko. Die deutsche Mannschaft startet am 14. Juni in Gruppe E gegen machbare Gegner. Wir zeigen den kompletten Spielplan des DFB-Teams, die möglichen Wege durch die K.o.-Phase und die entscheidenden Szenarien für das Achtelfinale.

Read more »

DFB-Team bei WM 2026: So könnte Deutschlands Weg ins Finale aussehen - Top-Gegner im Achtelfinale?Wer wartet in den K.-o.-Spielen auf die deutsche Nationalmannschaft? Die Konkurrenz in den K.-o-.-Spielen lässt sich durch drei Szenarien festlegen.

Read more »

Fußball-WM 2026: Das größte Turnier der FIFA-GeschichteDie FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Erstmals nehmen 48 Mannschaften teil, die in 104 Spielen um den Titel kämpfen. Titelverteidiger Argentinien, Frankreich, Spanien, England und Brasilien gelten als Favoriten. Die deutsche Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann will nach den Vorrunden-Blamagen 2018 und 2022 wieder überzeugen. Das Eröffnungsspiel ist im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, das Finale im MetLife Stadium in New York.

Read more »

WM 2026: Spielplan des DFB-Teams - Termine, Gegner und AnstoßzeitenHier findest du den kompletten Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase.

Read more »