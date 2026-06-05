FIFA WM 2026: Spielplan, Gruppen und K.o.-Phase des DFB-Teams im Überblick

Die FIFA WM 2026 findet erstmals mit 48 Nationen in den USA, Kanada und Mexiko statt. Der DFB wurde in Gruppe E gelost. Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über den kompletten Spielplan der deutschen Nationalmannschaft, alle möglichen Wege durch die K.o.-Phase und die Besonderheiten des neuen Turniermodus mit den acht besten Gruppendritten.

Bei der FIFA WM 2026 , die erstmals mit 48 teilnehmenden Nationen ausgetragen wird, kämpfen vom 11. Juni bis zum 19. Juli um den Weltmeistertitel. Die deutsche Nationalmannschaft startet ihr Turnier am 14.

Juni in die Gruppenphase. Der DFB wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf nominell überschaubare, aber keinesfalls zu unterschätzende Gegner. Durch den erweiterten Modus qualifizieren sich nicht nur die beiden Gruppenersten, sondern auch die acht besten Gruppendritten für das Achtelfinale, was die Berechnungen für mögliche K.o. -Runden-Gegner erheblich komplizierter macht.

Als Gruppensieger würde Deutschland am 29. Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der qualifizierten Gruppendritten treffen, wobei je nach Konstellation auch powerhouse-Nationen möglich wären. Bei einem zweiten Platz in der Gruppe stünde am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas das Duell mit dem Zweiten der Gruppe I an.

Sollte Deutschland als einer der besten Gruppendritten weiterkommen, wäre der Gegner im Achtelfinale zwangsläufig ein Gruppensieger, wobei hier erneut Top-Fußballnationen als mögliche Kontrahenten in Betracht kommen. Das Finale wird am 19. Juli in New York/New Jersey ausgetragen. Zusätzlich zu den sportlichen Perspektiven sind die Termine für die Kadernominierungen aller teilnehmenden Teams sowie der komplette Spielplan mit allen Anstoßzeiten für das DFB-Team von zentraler Bedeutung für Fans und Medien.

Die ausgedehnte Reiseplanung zwischen den Spielorten in den USA, Kanada und Mexiko stellt dabei eine besondere logistische Herausforderung für Mannschaften und Anhänger dar. Die historische Dimension dieser ersten 48er-WM, die erstmals in drei nordamerikanischen Ländern stattfindet, unterstreicht die Besonderheit des Turniers und die Bedeutung jeder einzelnen Phase, von der Gruppenauslosung bis zum Endspiel





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