Die FIFA World Cup 2026 wird am Donnerstag in Mexiko eröffnet. Doch die Freude ist getrübt, da mehrere Gruppen für die Tage rund um das erste WM-Spielstreiks und Proteste angekündigt haben. Auch Fans könnten davon betroffen sein. Ein weiterer Streit mit 60 Jahren Anlauf ist der Bau des Aztekenstadions, bei dem das Geld ausging, und die anschließende Verknappung von Logen und Tribünenplätzen. Durch schwere Regenfälle stehen Teile von Mexiko City unter Wasser, die Hauptverkehrsadern sind lahmgelegt, und die U-Bahn ist betroffen. Das schlechte Wetter soll noch mindestens bis zum 12. Juni anhalten.

Der Startschuss zum größten Turnier aller Zeiten, der FIFA World Cup 2026, fällt am Donnerstag (21 Uhr deutscher Zeit) in Mexiko . Doch die Freude ist getrübt, da mehrere Gruppen für die Tage rund um das erste WM-Spielstreiks und Proteste angekündigt haben.

Auch Fans könnten davon betroffen sein. Ein Flügel der Nationalen Gewerkschaft der Lehrer hat bereits ein Protestcamp in der mexikanischen Hauptstadt errichtet und erste Auseinandersetzungen mit der Polizei verübt. Die Lehrkräfte fordern mehr Gehalt, während die Regierung nur neun Prozent bietet. Die Demonstranten haben ihr Augenmerk bereits auf das Eröffnungsspiel gelegt und drohen, den Ball nicht zuzulassen, wenn keine Lösung gefunden wird.

Ein weiterer Streit mit 60 Jahren Anlauf ist der Bau des Aztekenstadions, bei dem das Geld ausging, und die anschließende Verknappung von Logen und Tribünenplätzen. Die FIFA wurde von der „Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas“ (AMTPP) verklagt und verlor die Auslieferung der Tickets für die Gratis-Zuschauer. Die Regierung lehnt die gewaltsame Niederschläge der Proteste vor den Augen der Weltöffentlichkeit ab und wirft den Verbänden „gezielte Provokationen“ vor.

Durch schwere Regenfälle stehen Teile von Mexiko City unter Wasser, die Hauptverkehrsadern sind lahmgelegt, und die U-Bahn ist betroffen. Das schlechte Wetter soll noch mindestens bis zum 12. Juni anhalten





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