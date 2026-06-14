Der somalische Schiedsrichter Omar Artan wird trotz der Absage für die Weltmeisterschaft seine volle Vergütung als Turnier-Referee erhalten. Die Fifa bestätigte einen Bericht der BBC, dass Artan die komplette Vergütung eines WM-Schiedsrichters erhalten wird. Die Behörden in den USA hatten Artan die Einreise für die Weltmeisterschaft verweigert, da sie Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation in seiner Heimat Somalia hatten.

Der Weltverband Fifa bestätigte einen Bericht der BBC, dass der somalische Schiedsrichter Omar Artan trotz der Absage für die Weltmeisterschaft seine volle Vergütung als Turnier-Referee erhalten wird.

Die Behörden in den USA hatten Artan die Einreise für die Weltmeisterschaft verweigert, da sie Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation in seiner Heimat Somalia hatten. Artan verfügte jedoch über ein gültiges Visum. Die Fifa zahlt ihm die komplette Vergütung eines WM-Schiedsrichters, die zwischen 50.000 und 100.000 Euro liegen kann. Unklar ist, wie viel Geld Artan bekommt.

Während die USA Artan die Einreise verweigerten, stärkte die Uefa dem Schiedsrichter demonstrativ den Rücken. Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 wurde von der Uefa für das Supercup-Finale zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Gewinner Aston Villa am 12. August in Salzburg angesetzt. Uefa-Präsident Aleksander Čeferin erklärte, dass Omar Artan ein hervorragender, junger und zugleich bereits sehr erfahrener Schiedsrichter sei, der seine Qualität auf höchstem Wettbewerbsniveau innerhalb der Confederation of African Football unter Beweis gestellt habe.

Fußball soll Menschen verbinden, und die Uefa möchte Omar sowie seinen herausragenden Leistungen als Schiedsrichter Respekt zollen. Diese Fähigkeiten hatten ihm die prestigeträchtige Nominierung für die Weltmeisterschaft eingebracht.





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