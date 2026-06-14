FIFA zahlt Schiedsrichter Omar Atan trotz WM-Aus seine volle Gage

Der somalische Schiedsrichter Omar Atan erhält die volle Gage von der FIFA, obwohl er an der US-Außengrenze abgewiesen wurde und kein Spiel pfeifen kann.

Der somalische Schiedsrichter Omar Atan , der an der US-Außengrenze abgewiesen wurde, erhält die volle Gage von der FIFA . Die Entscheidung des Fußball-Weltverbandes ist umstritten, da der 34-Jährige nach verweigerter Einreise in die USA kein Spiel pfeifen kann.

Die Referees werden nach dem Ende des Turniers bezahlt, das für Artan unter keinem guten Stern stand. Afrikaas Schiedsrichter des Jahres 2025 war am Flughafen von Miami von US-Behörden abgewiesen worden. Im Gespräch mit der New York Times betonte der Somalier, die richtigen Unterlagen und alles zu haben. Ein Vertreter des US-Außenministeriums teilte der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mit, Artan stehe mit mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen in Verbindung, weshalb er für die Einreise in die Vereinigten Staaten nicht zugelassen sei.

Mittlerweile kündigte die UEFA an, ihn beim Super Cup einzusetzen. Artan soll am 12. August in Salzburg die Partie zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Champion Aston Villa leiten





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